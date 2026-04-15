Најмалку 11 повредени во пожар во Тирана

15/04/2026 07:37

Тирана – Најмалку 11 лица се повредени во голем пожар што вчера го зафати станбено-деловниот комплекс „Арлис“ во Тирана, а пожарникарските екипи успеаја да го локализираат огнот и да го спречат неговото ширење на околните згради, соопштија локалните надлежни служби.

Директорот на Службата за вонредни состојби на Албанија, Арбен Кара, изјави дека пожарот е ставен под контрола и оти е спречено негово понатамошно ширење на блиските станбени кули. Тој, како што пренесуваат албанските медиуми, истакна дека пожарот го зафатил североисточниот дел на зградата од приземјето до последниот кат и оти е причинета голема материјална штета.

Кара наведе дека во гаснењето биле ангажирани сите расположливи капацитети, вклучувајќи повеќе од 50 пожарникари од Тирана и други градови, како и припадници на војската.

Директорот на Брзата помош, Скендер Братај, соопшти дека најмалку 11 лица се повредени, додавајќи дека една жена е хоспитализирана со изгореници кои зафаќаат околу 15 отсто од телото, но не е во животна опасност.

– Пет лица се задржани на токсикологија, а меѓу повредените има и пожарникари-информира Братај.

Африканска прашина повторно ја зафаќа Грција
Судир меѓу Маѓар и Вучиќ: Дали експлозивот кај „Турски тек“ беше предизборна режија?
Лидерот на словенечката десничарска партија најавува референдуми за излегување од НАТО, ЕУ и СЗО
Вучиќ најави враќање на воената служба од 1 март следната година: „Касарните ќе бидат како нови фабрики“
Трамп го предложи генералот Ерик Вендт за нов амбасадор во Албанија
Драма во Турција: Пукање во училиште, напаѓачот со пушка рани најмалку 18 лица
Сослушан Италијанецот осомничен за учество во „Сараево Сафари“: Се фалеше со убивање граѓани на Сараево, сè негираше на суд
Академски пленум: Министерот за образование на Србија го зголемува притисокот врз факултетите со испраќање инспекции

