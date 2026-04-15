Најмалку 11 повредени во пожар во Тирана

Тирана – Најмалку 11 лица се повредени во голем пожар што вчера го зафати станбено-деловниот комплекс „Арлис“ во Тирана, а пожарникарските екипи успеаја да го локализираат огнот и да го спречат неговото ширење на околните згради, соопштија локалните надлежни служби.

Директорот на Службата за вонредни состојби на Албанија, Арбен Кара, изјави дека пожарот е ставен под контрола и оти е спречено негово понатамошно ширење на блиските станбени кули. Тој, како што пренесуваат албанските медиуми, истакна дека пожарот го зафатил североисточниот дел на зградата од приземјето до последниот кат и оти е причинета голема материјална штета.

Кара наведе дека во гаснењето биле ангажирани сите расположливи капацитети, вклучувајќи повеќе од 50 пожарникари од Тирана и други градови, како и припадници на војската.

Директорот на Брзата помош, Скендер Братај, соопшти дека најмалку 11 лица се повредени, додавајќи дека една жена е хоспитализирана со изгореници кои зафаќаат околу 15 отсто од телото, но не е во животна опасност.

– Пет лица се задржани на токсикологија, а меѓу повредените има и пожарникари-информира Братај.