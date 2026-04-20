Најџел Фараж му врти грб на Трамп, сега го фали Обама

Најџел Фараж се обидува да постави дистанца меѓу себе и Доналд Трамп – однос што анкетите покажуваат дека е една од најголемите пречки за многу гласачи љубопитни за неговата партија Реформа. Во исто време тој зборуваше за имиграциските политики на Барак Обама.

На неговата прес-конференција денес, откривајќи го најновиот предложен план за ограничување на азилот на Реформа, Фараж рече:

„Целиот овој фокус на ICE [US Immigration and Customs Enforcement] и Трамп некако ја зголемува температурата на сè.

Всушност, постојат многу начини на кои Обама го направи тоа, за кои мислиме дека можеме да учиме од нив“.

Фараж се осврна на фактот дека, иако некои аспекти од имиграциските политики на Обама биле либерални, за време на неговото претседателствување депортациите достигнаа рекордно високо ниво.

Анкета минатиот месец покажа дека Трамп сега не е омилен кај гласачите на Реформа, кои претходно беа единствената група поддржувачи на британските партии кои на него гледаа позитивно.

Во понеделник, Фараж, исто така, негираше дека тој или партијата имале каква било врска со помилувањето што Белата куќа му го даде минатата година на Бен Дело, британски милијардер осуден во САД за неспроведување соодветни контроли против перење пари во неговиот бизнис со криптовалути. Оттогаш тој донирал 4 милиони фунти на Реформа.