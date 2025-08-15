На „Охридско лето“ вечерва проекција на унгарски филмови

Во рамките на дополнителната програма на фестивалот „Охридско лето“ вечерва ќе бидат прикажани унгарските филмови „Три илјади изброени парчиња“ и „Без здив“.

Кини-проекциите ќе се одржат во Центарот за култура „Григор Прличев“ во 20 часот а се дел од Унгарската вечер на фестивалот.

Филмот „Три илјади изброени парчиња“ е во режија на Адам Шази, сценариото е на Франчиска Фаркаш, Криштоф Хорват и Кристофер Пажик. Играат Кевин Аквах, Агота Бенедек, Давид Шанји.

Филмот штој трае 1 час и 36 минути раскажува за унгарски режисер (белец), спрема претстава со пет млади актери, Роми по потекло. Неговата пиеса ги раскажува нивните реални приказни за злоупотреба, зависност од дрога и криминал. Меѓутоа, наместо ова претстава да ја прикаже реалноста на нивните искуства, таа само ја капитализира нивната болка и ги искористува. Актерите ја напуштаат претставата, дознавајќи дека нивниот „бел“ режисер веќе ја продал претставата на најголемиот берлински театар и дека премиерата се наближува. Нивните проби се претвораат во надреално истражување на расизмот и вината на „белиот човек“, замаглувајќи ги границите помеѓу фикцијата и реалноста – и претставата и самиот филм. Филмот вклучува креативен тим од сите Роми и е заснован на вистинска претстава напишана од нив за нивните реални приказни, претставени во Дојчес театар, Берлин. Истата го поставува прашањето дали левичарските бели по кожа интелектуалци, кои се обидуваат да им помогнат на „обоените луѓе“ на крајот помагаат во овековечувањето на системскиот расизам? Може ли некогаш уметничкото претставување на Ромите, најголемото етничко малцинство во Европа, да се направи без да се навраќаме на расистичките стереотипи?

Вториот филм „Без здив“ што трае 105 минути во режија на Каталин Молдовај кој исто така е и сценарист заедно со Зита Палошчи.Играат: Агнеш Крашнахоркај, Тунде Шкорван и Арон Димени.

Во еден мал унгарски град, Ана Бауч (Агнес Краснахоркаи) е посветена и прилично либерална наставничка по литература. Сакана од нејзините студенти поради нејзиниот неортодоксен и креативен пристап, таа на студентите им задава да го обработат филмот Целосното затемнување на Агњешка Холанд од 1995 година, прикажувајќи ја врската помеѓу француските поети од 19 век Артур Рембо и Пол Верлен, за да можат подобро да ја разберат поезијата на Рембо. Еден конзервативен татко го прекинува својот син Виктор (Сома Шандор) за време на проекцијата и слуша за задачата и ја пријавува Ана кај директорот на училиштето (Тунде Сковран). Ана е обвинета за недолично однесување и ширење хомосексуална пропаганда, а кога локалните медиуми ќе добијат ветер од скандалот, таа се соочува со уште поголема контрола. Во системот од кој многумина се откажаа, Ана мора да одлучи дали се бори или да побегне – можеби да работи во ресторан во странство.

Без разлика на конечната пресудата, учителката го менува животот, а она што Ана го всадува во своите ученици предизвукува бранување и надвор од часовите во училницата. Допирајќи ги образованието, изолационизмот и одливот на мозоци – сето тоа дополнето со растечкиот фашизам – писателката и режисерка Каталин Молдовај има храбро деби, доловувајќи ја климата на нејзината нација (за која Ана, за разлика од претседателот на нејзината земја, не негира дека е подложена на еколошка криза) и директно предизвикувајќи го режимот во кој рационалноста и разумот се предмет на напад, а слободата на изразување, јавна и лична се активно супресирани.