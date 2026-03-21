На листите на Румен Радев се партиски номади, познати спортисти, бизнисмени, новинари

Партиски номади, спортски великани, луѓе од претседателството, кадри од безбедносните агенции и поранешни новинари. Ова се дел од кадрите на листите на коалицијата на Румен Радев, „Прогресивна Бугарија“ за претстојните предвремени парламентарни избори на 19 април.

Впечатливо е што во поединечните изборни единици формацијата на Радев се потпира на локалното население – бизнисмени, адвокати, лекари и универзитетски професори, пишува во својата анализа медиумот „Медиапул“.

Има и многу кандидати кои ја менуваат партиската припадност. Голем дел од нив се кадри на БСП, но има и такви од „Алијансата за права и слободи“ (АПС), ВМРО, ИТН, локални коалиции. Има и луѓе кои претходно биле поврзани со Продолжуваме со промените.

Станува збор за поранешни пратеници, актуелни градоначалници и општински советници, како и неуспешни кандидати за позиции кои до неодамна имале различна партиска припадност.

Присуството на кадри со ова политичко минато не е изненадување, бидејќи формацијата на Румен Радев се обидува да привлече „широк спектар“ гласачи, вклучително и поранешни симпатизери на овие партии.

Нема изненадување во присуството на луѓе од некои од партиите. Маја Манолова и нејзината Исправи се, Бугаријаи ВМРО го поддржаа Радев и не учествуваат на овие избори, но нивните луѓе се кандидати за пратеници. АПС на доганистите уште во јануари објави дека го поддржуваат Радев „безрезервно“, но за претстојните избори регистрираа свои листи. Сепак, има и нивни кадри во редовите на „Прогресивна Бугарија“.

Најголемата „политичка банка“ за кандидати на Радев се чини дека е БСП – партијата што го номинираше за претседател, но во времето на Корнечија Нинова ги затегна односите со него. Иако новиот претседател на БСП, Крум Зарков, беше официјален министер на Радев, тој се бори одделно од него за неговата партија да влезе во парламентот.

Не е изненадувачки што меѓу кандидатите за пратеници на „Прогресивна Бугарија“ има многу членови на претседателската администрација кои заминаа со Радев, како и неговите поранешни официјални министри, заменик-министри и друг персонал.

Румен Радев, како и секој нов лидер на партијата, иако неформално, се обложува на луѓе сакани од општеството. Во овој случај, „Прогресивна Бугарија“ номинира етаблирани бугарски спортисти. Такви се водечките лица на листите, одбојкарот Владимир Николов, олимписката шампионка во карате Ивет Горанова и пливачот Петар Стојчев, како и светски познатиот гимнастичар Јордан Јовчев, кој учествува на листите.

На листите на формацијата се вклучени и поранешни новинари.