МВР: Камерите на „Безбеден град“ во функција во дел од општина Дебрца, наскоро и во Охрид

Во функција се камерите на „Безбеден град“ во дел од општина Дебрца, наскоро ќе стартуваат и во Охрид, соопштија вечерва од Министерството за внатрешни работи.

Во соопштението се појаснува дека по извршеното финално тестирање, ставени се во функција безбедносните камери на системот за сообраќаен надзор „Безбеден град“ на автопатската делница помеѓу селата Горенци и Требеништа, во општина Дебрца.

– Наскоро камерите на „Безбеден град“ ќе бидат во функција и на сообраќајниците во Охрид и регионот, каде уредите се веќе поставени и привршуваат нивната техничка проверка и тестирања. Системот „Безбеден град“ ќе овозможи засилена и континуирана сообраќајна контрола, откривање на сообраќајните прекршоци, зголемување на сообраќајната дисциплина и подигнување на нивото на безбедност на патиштата. Воедно, се очекува неговата примена да придонесе и за намалување на бројот на сообраќајни незгоди – се додава во соопштението.

Се апелира до возачите доследно да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи и заедно да се придонесе за побезбедни патишта низ државата.