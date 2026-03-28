Молња ја погоди највисоката зграда во светот „Бурџ Калифа“

Дубаи беше погоден од поплави во текот на ноќта откако обилни дождови погодија неколку градови во Обединетите Арапски Емирати, што ги натера властите да издадат предупредувања.

Драматични слики од молња што ја погодија Бурџ Калифа, највисоката зграда во светот со 829 метри, беа споделени на социјалните мрежи.

Властите активираа итни мерки и издадоа безбедносни предупредувања низ целата земја. „Силен дожд, грмотевици и силни ветрови“ погодија големи делови од ОАЕ во доцните часови во четврток и рано во петок.

Прашината ја намалува видливоста

Нестабилниот временски систем предизвика грмотевици, обилни грмотевици и обилни дождови во неколку градови, како и ветрови што ја кренаа прашината и ја намалија видливоста. Полицијата во Дубаи соопшти на платформата X дека ги засилила своите активности, а специјализирани тимови работат на обезбедување на патиштата за да се обезбеди сообраќајот да се одвива што е можно понормално.

Amid rainy, changing weather conditions, @DubaiPoliceHQ has intensified field efforts through specialized teams to ensure road safety and keep traffic moving smoothly.

Полицијата, екипите за пумпање вода и возилата за итни случаи беа на местото на настанот пред зори за да ја исчистат водата и да се справат со последиците од необичните временски услови.

Луѓето, исто така, се движеа низ вода во Шарџа, третиот најнаселен град во земјата. Оние што планираат да го користат аеродромот беа предупредени да ги проверат најновите информации бидејќи временските услови би можеле да влијаат на летовите. На патниците им беше советувано да ги контактираат своите авиокомпании пред да пристигнат на аеродромот.

Од почетокот на американско-израелската војна со Иран, Дубаи е честа цел на ирански ракети и беспилотни летала, вклучително и напади врз аеродромот и други цели.