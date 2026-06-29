Модниот перформанс на Ивана Кнез во фокус на настанот „Мода меѓу страници“во Скопје

29/06/2026 15:31
ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ – Скопје организира културно-моден настан „Мода меѓу страници“, кој ќе се одржи на 30 јуни 2026 година (вторник), во 20 часот, во дворот на Библиотеката.
Под мотото „Библиотеката е во мода, модата е во библиотека“, настанот ќе понуди несекојдневен спој на книжевноста, модата и музиката. 
 

• модна ревија 

• сценски настапи со поезија и музика, со акцент на книгата како инспирација

• видеопроекции и креативни моменти што ја оживуваат приказната на страниците

• уникатна уметничка атмосфера, со мултимедијален перформанс на модната креаторка Ивана Кнез, каде книгата станува центар на вниманието

Настанот е замислен како спој меѓу културата и современото, со цел да се истакне дека читањето е секогаш модерно.

 
 
 

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