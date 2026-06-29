Модниот перформанс на Ивана Кнез во фокус на настанот „Мода меѓу страници“во Скопје

ЈУ Градска библиотека „Браќа Миладиновци“ – Скопје организира културно-моден настан „Мода меѓу страници“, кој ќе се одржи на 30 јуни 2026 година (вторник), во 20 часот, во дворот на Библиотеката.

Под мотото „Библиотеката е во мода, модата е во библиотека“, настанот ќе понуди несекојдневен спој на книжевноста, модата и музиката.