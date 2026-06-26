Милијардер и супермодел им го отплатија медицинскиот долг на 200 илјади жители на Калифорнија

Извршниот директор на Snap, Еван Шпигел, и неговата сопруга, супермоделот Миранда Кер, помогнаа во отплатата на медицинскиот долг од 550 милиони долари на повеќе од 261.000 жители на Калифорнија.

Двојката направи мултимилионска донација на Undue Medical Debt, непрофитна организација која обезбедува олеснување на долгот на луѓе во финансиска потреба. Организацијата набавува медицински долг на големо од болници, лекарски групи, агенции за наплата и други групи за дел од цената.

„Кога некој што го сакате е болен, сè што сакате да направите е да се фокусирате на тоа да му помогнете да оздрави“, рече Кер, која е и основач на компанијата за нега на кожа KORA Organics, во видео со Шпигел. „Затоа сакавме да го поддржиме овој напор и да помогнеме во олеснувањето на медицинскиот долг, за семејствата да можат да се фокусираат на грижата за своите најблиски и навистина да го поддржат нивното заздравување.“

Двојката и непрофитната организација не ја открија точната сума на донацијата, но мал подарок може многу да помогне. Секои 10 долари донирани на Undue Medical Debt олеснуваат просечно 1.000 долари медицински долг.

Подарокот доаѓа во време кога Американците се борат со медицинскиот долг и растечките трошоци за живот. Калифорнија е една од најскапите држави за живеење поради зголемените трошоци за домување и цените на енергијата. Загриженоста за нееднаквоста во богатството предизвика жестоки политички дебати за тоа колку треба да придонесат милијардерите.

Во Соединетите Американски Држави, 1 од 4 возрасни лица се во медицински долг, изјави претседателката и главен извршен директор на „Undue Medical Debt“, Алисон Сесо, во соопштението.

„Тоа е растечка криза што го поткопува пристапот до здравствена заштита, економската благосостојба и менталното здравје и ние сме многу благодарни што Еван Шпигел и Миранда Кер го делат нашето верување дека никој не треба да банкротира поради дијагноза на рак и дека ниедно семејство не треба да мора да избира помеѓу инсулин и намирници“, рече таа.

Калифорнијците чиј медицински долг е отплатен ќе почнат да добиваат писмо кон средината на јули од „Undue Medical Debt“ во кое ќе ги информира за олеснување на долгот. Поединците не можат да бараат олеснување на долгот бидејќи непрофитната организација стекнува пакет долг за илјадници луѓе одеднаш. Оние кои ги исполнуваат условите за ослободување од долг или заработуваат на или под 400% од федералното ниво на сиромаштија или имаат медицински долг кој е поголем од 5% од нивниот приход, вели непрофитната организација на својата веб-страница.

Жителите на округот Сан Диего најмногу имаа корист од донацијата, со вкупно ослободување од медицински долг преку подарокот на двојката од околу 99 милиони долари и засегнати 40.369 лица. Во округот Лос Анџелес, подарокот обезбеди ослободување од медицински долг од 26,7 милиони долари за 17.466 лица, според непрофитната организација.

Шпигел, чија нето вредност е околу 2 милијарди долари, и Кер помогнаа во ослободувањето од долг на други во минатото. Во 2022 година, двојката ги отплати студентските кредити за дипломираната генерација на Колеџот за уметност и дизајн Отис.

Во 2025 година, Шпигел беше меѓу бизнис лидерите и филантропите кои помогнаа во формирањето на Одделот за ангели, група која има за цел да им помогне на напорите за опоравување од пожарите во Лос Анџелес. Коосновачот на Калифорниската заедница, Фондацијата „Снеп“, „Шпигел“ и „Снепчет“, Боби Мерфи, посветија 10 милиони долари за да помогнат во започнувањето на таа група.

Околу 200.000 луѓе ги загубија своите домови во пожарите во округот Лос Анџелес во јануари 2025 година. Шпигел, кој пораснал во Пацифик Палисејдс и го изгубил домот од детството во пожарите, донираше 5 милиони долари за итна помош заедно со „Снеп и Мерфи“ тој месец.

Тој во изјава рече дека Калифорнија му дала толку многу нему и на неговото семејство и дека „длабоко се грижи за благосостојбата на нашите заедници“.

„Во време кога многу семејства веќе се соочуваат со растечки трошоци во речиси секој аспект од секојдневниот живот, неочекувана медицинска сметка може да создаде финансиски стрес што трае со години“, рече Шпигел.

„Необезбеден медицински долг“ соопшти дека укинала повеќе од 40 милијарди долари медицински долг во сите 50 држави.