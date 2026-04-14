Мицкоски ќе го испрати Груевски во затвор ако биде вратен

Премиерот Христијан Мицкоски денеска му испрати посредна порака на неговиот претходник на чело на ВМРО-ДПМНЕ, Никола Груевски, дека му е најдобро да не се враќа во Македонија затоа што веднаш по неговото доаѓање ќе биде испратен во затвор затоа што има правосилна пресуда.

Груевски имаше неколку правосилни пресуди, од кои најголемата е за случајот познат како „Плацеви на Водно“ во кој по сите негови жалби и иницијативи тој е осуден на 9 години затвор. Случајот се однесува на перење пари за купување атрактивни парцели на Водно.

„Доколку Никола Груевски се појави во Македонија, а има правосилна пресуда, ќе биде обезбеден од органите на редот и ќе биде упатен на отслужување на затворската казна. Ние сме влада за која сите закони важат. А не знам дали ќе се врати и кога ќе се врати“, изјави Мицкоски на новинарско прашање на настан поврзан со Царината. Врховниот суд во 2023 ја одби иницијативата на Груевски кој бараше нјависокиот суд да ја испита правосилноста на пресудата. Тоа беше последна судска инстанца за него.

Мицкоски рече дека Македонија побарала екстрадиција на Груевски во 2018 година, веднаш откако пребегна во Будимпешта, а таа била одбиена од унгарските власти во 2019. Тој одби понатаму да коментира што понатаму ќе прави Министерството за правда: „Јас не сум министер за правда. Јас сум претседател на владата“, им рече Мицкоски на новинарите.

Тој му ја честиташе победата на Петер Mаѓар на изборите во Унгарија и нагласи дека имале многу блиска соработка со премиоерот Виктор Орбан. „Но волјата на граѓаните на Унгарија е јасна и недвосмислена. Неговата политика е проевропска, очекувам поддршка за регионот и Македонија за членство во ЕУ“, рече премиерот и нагласуваше дека неговата партија и Тиса на Маѓар се дел од Европската народна партија.

Премиерот беше прашан за најавата на СДСМ дека ќе побараат ревизија на унгарските инвестиции во телекомуникациите, енергетиката и медиуми и обидувајќи се даде што е можно поинтересен одговор направи гаф и едно од најголемите дела на детската литература „Алиса во земјата на чудата“ – го нарече „читанка“.

„СДСМ изминатиов период, најблаго кажано живее според онаа читанка ‘Алиса во земјата на чудата’. Јас тоа повеќе би го класифицирал како СДСМ во земјата на лагите и конструкциите“, рече Мискоски наведувајќи ги изјавите на опозицијата за можното банкротирање и мигрантите. „Што се однесува телекомуникациите, станува збор за јавна процедура во којашто Агенцијата за електронски комуникации објавува повик. И на тој повик имаат право да се пријават сите оние коишто се заинтересирани да добијат лиценца за мобилен оператор. компанијата ‘4иГ% којашто патем речено е партнер со германската ‘Рајнметал’ и со ‘Спејс Х’ на Илон Маск, уплати веќе 9 милиони евра и се стекна со правотo да биде трет мобилен оператор“, рече Мицкоски. Тој не е запознат со инвестиции во енергетиката.

Лидерот на СДСМ, Венко Филипче, денес на прес-конференција побара од владата веднаш да побара екстрадиција на екс-премиерот Никола Груевски, а од Будимпешта да го истражи потеклото и текот на парите што од Виктор Орбан стигаа во Македонија преку ВМРО-ДПМНЕ. „Владата ги стави стратешките интереси на Македонија во рацете на Орбан, не заради интересите на државата и на граѓаните, туку заради свои лични интереси“, рече Филипче набројувајќи ги медиумите, комуникациите, енергетиката, инфраструктурата , кредитите… Тој рече дека Орбан ја користел Македонија како своја приватна колонија за политички и финансиски интереси.