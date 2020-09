Меси повторно тренира со Барса (видео)

Суперѕвездата на Барселона, Лионел Меси, повторно тренира со тимот. По цел месец контрадикторни информации, според кои Меси остана тука и го напушти каталонскиот гигант, денес се чини дека сагата конечно заврши.

Аргентинецот се појави на тренинг базата и ќе учествува на денешниот тренинг.Крајот на приказната изгледа среќен, бидејќи Меси сè уште останува во Барселона, но за навивачите на тимот остана горчината дека одлуката е задолжителна.

Самиот Меси издаде соопштение во кое објасни зошто ќе продолжи да го носи дресот на тимот, под водство на Роналд Куман.

🚨 Messi has arrived at Ciutat Esportiva ahead of the training session! #FCB 💣🇦🇷 pic.twitter.com/HeKJIUVyd0

— Hagrid ✆ (@HagridFCB) September 7, 2020