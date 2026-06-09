Серена Вилијамс се врати на теренот и победи

Успешно враќање на тенискиот терен имаше Американката Серена Вилијамс. Таа попладнево го одигра првиот меч по УС Опен 2022.

Серена Вилијамс во конкуренција на двојки со Викторија Мбоко од Канада во првото коло на Квинс турнирот ги победија Никол Мелихар-Мартинез од САД и Ерин Рутлиф од Нов Зеланд со 2:0 во сетови (7:6(2) и 6:2). И покрај паузата од четири години, Серена во мечот потсети на деновите кога доминираше во женскиот тенис.

На моменти таа имаше сервис со брзина и до 200 километри на час и победнички поени во нејзин стил.