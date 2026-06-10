СП 2026: Во Мексико 117.000 луѓе поминале обука за добредојде на туристите

10/06/2026 09:32

Во Мексико Сити, 117.000 луѓе поминале специјална обука за добредојде на туристите за време на Светското првенство во 2026 година. информира Алехандра Фраусто, министерката за туризам на мексиканската престолнина.

Според Фраусто, Министерството за туризам ја промовира програмата за обука. Меѓу обучените се работници во услужната индустрија, персонал во хотели и ресторани, транспортни работници, водичи, специјалисти за општествено корисна работа и волонтери. 

Понатаму, инфраструктурата е зајакната во стратешките области на градот, со што се подобрува пристапот до транспортот до клучните туристички дестинации.

Навивачите и туристите што ќе присуствуваат на Светското првенство во Мексико Сити ќе имаат пристап до 63.000 хотелски соби, речиси 60.000 ресторани и кафулиња и широка мрежа на јавен превоз.

Мексиканската престолнина, исто така, подготви фестивали, изложби и други културни настани.

Првиот натпревар од турнирот ќе се одржи на 11 јуни на стадионот „Естадио Ацтека“ во Мексико Сити. Ќе учествуваат Мексико и Јужна Африка. 

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