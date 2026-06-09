Сан Антонио го намалија водството на Никс во финалето на НБА, Трамп исвиркан

Виктор Вембањама дојде до својата прва победа во финалето на НБА, а Њујорк Никс сега се соочуваат со малку потешка задача ако сакаат да го завршат својот 53-годишен пост без шампионска титула.

Францускиот феномен ги предводеше Сан Антонио Спарс до победа од 115:111, намалувајќи го водството на Никс во серијата на 2:1.

Вембањама го заврши натпреварот со 32 поени, осум скока и шест асистенции.

„Сигурен сум дека Виктор црпи мотивација од различни извори“, рече тренерот на Спарс, Мич Џонсон.

„Никој од нас не беше изненаден ниту очекуваше ништо друго освен толку одлична игра.“

Со оваа победа, Спарс им го нанесоа првиот пораз на Никс по 46 дена и можеби ја спасија сезоната пред публиката во Медисон Сквер Гарден, меѓу која беше и поранешниот американски претседател Доналд Трамп. Со тоа заврши серијата од 13 победи на Никсите, втора најдолга во историјата на плејофот, и пропуштија можност да се приближат до нивната прва титула од 1973 година.

Стефон Касл и Де’Арон Фокс ги погодија клучните шутеви кон крајот на натпреварот, помагајќи им на Спарсите да избегнат дефицит од 3-0 од кој ниту еден тим во историјата на НБА не се вратил. Тие сега имаат шанса да ја израмнат серијата во среда вечерта и да го обезбедат враќањето во серијата во Сан Антонио за 5-тиот натпревар во сабота.

Касл постигна 23 поени, а од друга страна, Џејлен Брансон постигна 32 поени, а ОГ Ануноби постигна 28 за Никсите, кои го претрпеа првиот пораз од 23 април и третиот натпревар од првото коло од плејофот против Атланта.

Навивачите, кои трпеливо чекаа во долги редици поради зголемените безбедносни мерки, а некои платија и петцифрени суми за билети, можеа да уживаат во возбудлив натпревар полн со пресврти во првото финале одиграно во Медисон Сквер Гарден од 1999 година.

Вембањама одигра речиси беспрекорно. Тој постигна 10 поени во последната четвртина и им помогна на Спарс да изградат доволно водство за да го одбијат уште еден обид за враќање на Никсите предводени од Брансон.

Спарс го отворија натпреварот идеално. Само неколку минути откако Трамп беше гласно исвиркан за време на националната химна, Вембањама го постигна првиот кош со забивање, а Спарс имаа двоцифрена предност по само четири и пол минути игра. Сан Антонио погоди девет од првите 11 шутеви и водеа со 33:22 по првата четвртина, додека Никсите и нивните навивачи беа фрустрирани од судењето и неорганизираната игра на нивниот тим.

Публиката се разбуди дури откако Ануноби ја затвори серијата од 11:2 со тројка и го намали дефицитот на 40:38. Брансон им донесе прво водство на Никсите со шут од далечина, а Њујорк влезе на полувреме со предност од 64:57.

Сепак, Спарс го вратија водството во третата четвртина, а со тројка на Касл поведоа на 111:104 минута и 53 секунди пред крајот. Токму Касл со две слободни фрлања на 6,8 секунди до крајот го постави конечниот резултат, откако Ануноби погоди тројка и го намали дефицитот на само два поена.

Откако доминираа во плејофот од Источната конференција, а потоа играа доволно добро за две победи во Сан Антонио, Никсите овој пат ја платија цената за лошиот почеток на четвртата четвртина.

Карл-Ентони Таунс беше ограничен на само 11 поени, а Микал Бриџис се мачеше со лични фаули, а тимот што изгледаше толку импресивно во плејофот се мачеше долги периоди од натпреварот.