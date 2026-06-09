Платини поднесе кривична пријава против претседателот на ФИФА Инфантино

Поранешниот претседател на УЕФА, Мишел Платини, преку своите адвокати во Париз, поднесе кривична пријава против претседателот на ФИФА, Џани Инфантино, и пет други швајцарски фудбалски службеници и обвинители, објави АП.

Седумдесетгодишниот Платини тврди дека пред десет години се случил заговор против него за лажно обвинување и влијание за да се спречи да стане претседател на Светската фудбалска асоцијација (ФИФА).

Адвокатите на Платини, исто така, ќе поднесат граѓанска тужба барајќи отштета од ФИФА, изјави претставникот на Платини во изјава за овие обвиненија, кои претходно беа покренати против швајцарските власти во 2022 година.

Инфантино беше избран за претседател на ФИФА во 2016 година како кандидат од Европската фудбалска асоцијација (УЕФА), каде што долго време беше генерален секретар додека претседател беше Платини.

Фудбалските кругови очекуваа Платини да стане претседател на ФИФА, заменувајќи го својот поранешен ментор Сеп Блатер, кој поднесе оставка поради федерална истрага за корупција меѓу фудбалските службеници во Соединетите Американски Држави.

Сепак, четири месеци подоцна, и Платини и Блатер беа предмет на посебна истрага во Швајцарија за исплата од два милиона швајцарски франци на Французинот, што доведе до нивна предвремена суспензија. И Платини и Блатер беа ослободени од обвиненијата за измама на ФИФА двапати кога се појавија на суд во Швајцарија во 2022 година и повторно во 2025 година по жалбата на федералното обвинителство.

Меѓу петте обвинети против кои Платини поднесе тужба се и поранешниот швајцарски државен обвинител Михаел Лаубер и поранешниот правен директор на ФИФА, Марко Вилигер.