„Менарт“ од Загреб се прости од Владо Јаневски

Поп-ѕвездата Владо Јаневски, кој почина завчера во Скопје, на 65 години, во 2025 година објави албум на хрватски јазик, „Најубавите љубовни песни“, под етикетата на „Менарт“.

Тие се простија од пејачот и композитор со следната објава на ФБ.

„Во „Менарт“, со тага се збогуваме со Владо Јаневски, еден од најпрепознатливите гласови на македонската популарна музика. Владо почина во Скопје на 28 јуни 2026 година на 65-годишна возраст, по кратко боледување.

Владимир Јаневски е роден на 27 ноември 1960 година во Скопје, каде што многу рано покажа интерес за музика. Покрај студиите по англиски јазик и литература на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, тој разви и широка музичка разноврсност. Зборуваше англиски, германски, италијански и руски јазик, свиреше гитара, пијано и тапани. Пред соло кариерата, беше активен во неколку бендови. Како тапанар, настапуваше со бендовите „Тост Сендвич“ и „Бон-Тон“, а подоцна се претстави на публиката како пејач со групите „Фотомодел“ и „Ластовица“.

Веќе на почетокот на 1990-тите, Јаневски стана значајно име на фестивалите во Македонија и во другите земји од поранешна Југославија. Пресвртница во неговата кариера се случи во 1998 година, кога победи на првиот Скопски фестивал со песната „Не Зори, Зоро“ и заработи место на Евровизија во Бирмингем, каде што ја претставуваше својата земја на нејзиното прво појавување на натпреварот.

Владо одбележа повеќе од три децении на музичката сцена со својата топлина, рафиниран баритон и љубовни песни со кои луѓето можеа да се поистоветат.

Како автор на поголемиот дел од својата музика и на сите негови текстови, тој создаде песни што публиката и соработниците ги доживеаа лично и со посебна блискост. Со гордост ги следевме неговите неодамнешни музички чекори.

Благодарни сме за пријателството, довербата, соработката, како и за музиката што ни ја даде“.