Мексико Сити одбројува до отворањето на СП 2026 на иконскиот стадион Ацтека

Мексико Сити се подготвува за отворањето на Светското првенство во фудбал во 2026 година вечерва во 21 часот по македонско време, кога домаќините ќе се соочат со Јужна Африка на иконскиот стадион Естадио Ацтека. Местото на одржување ќе стане првиот стадион во историјата што ќе биде домаќин на три натпревари од отворањето на Светското првенство.

Мексико Сити се подготвува повторно да ја заземе централната сцена.

На 11 јуни, Мексико ќе се соочи со Јужна Африка во отворањето на Светското првенство во фудбал во 2026 година на иконскиот стадион Естадио Ацтека, официјално познат како Естадио Сиудад де Мексико за време на турнирот.

Натпреварот ќе влезе во историјата: ниту еден стадион досега не бил домаќин на три натпревари од отворањето на Светското првенство, а само неколку места се толку тесно поврзани со најголемите моменти во фудбалот.

„Ацтека“ е отворен во 1966 година и има капацитет од приближно 87.500 места по обемните реновирања што чинеа околу 3,6 милијарди пезоси (160 милиони евра) завршени на почетокот на 2026 година. Тоа е најголемиот стадион во Латинска Америка.

Пеле го крена трофејот на Светското првенство таму во 1970 година, откако го водеше Бразил до победа од 4-1 над Италија во финалето, додека истиот турнир го произведе она што сè уште се смета за најголемиот натпревар на Светското првенство некогаш одигран: полуфиналето помеѓу Италија и Западна Германија, кое Италија го доби со 4-3 по продолженија во она што стана познато како Натпревар на векот.

Шеснаесет години подоцна, Диего Марадона ја предводеше Аргентина до слава на истиот терен за време на турнирот во 1986 година, победувајќи ја Западна Германија со 3-2 во финалето.

Исто така, тука, во четвртфиналето против Англија, Марадона го постигна иконскиот гол „Божјата рака“ – додека навивачите сè уште дебатираа дали ја удрил топката со левата рака – и, четири минути подоцна, Голот на векот, соло трчање од 60 метри покрај пет англиски играчи, кој беше прогласен за најдобар гол во историјата на Светските првенства од ФИФА.

Маурисио Роча Итурбиде живописно се сеќава на тие моменти. Мексиканскиот архитект беше во стадионот Ацтека кога Аргентина се соочи со Англија во еден од најпознатите натпревари во историјата на Светските првенства.

„Кога Марадона ги постигна тие два прекрасни гола, голот каде што дриблаше покрај сите на теренот, а потоа и попознатиот, „Божјата рака“, никогаш не ја видовме раката од местото каде што седевме“, се присети тој.

„Само луѓето од Англија кои беа многу блиску рекоа: „Ова не е фер, ова не е гол“, но судијата го виде голот.“

За првиот натпревар, противникот на Мексико, Јужна Африка, ќе дојде со своја историја на Светските првенства. Тие беа домаќини на турнирот во 2010 година – првиот што се одржа на африканско тло – и станаа синоним за препознатливиот звук на вувузелата што го дефинираше натпреварувањето.

Стадионот ќе биде домаќин на пет натпревари за време на Светското првенство во 2026 година, ставајќи го Мексико Сити во срцето на турнирот уште еднаш.

Pitchside at Mexico City Stadium. 😍 pic.twitter.com/yzQ9iHPZM0 — FIFA (@FIFAcom) June 11, 2026

Возбудата расте во главниот град

Само неколку дена до почетокот, знаци на треска од Светското првенство веќе се појавуваа низ мексиканскиот главен град.

Мексико Сити се наоѓа на 2.240 метри надморска височина – значаен физички предизвик за гостинските играчи кои не се навикнати на надморската височина, што може да влијае на издржливоста во спортските натпревари.

Надвор од стадионот, навивачите застануваа да се фотографираат, да се сретнат со маскотата на турнирот и да посетат едно од најпознатите обележја на спортот.

Минатата сабота, илјадници навивачи се собраа во близина за да изведат џиновски човечки бран во обид да го соборат Гинисовиот рекорд.

За фудбалскиот навивач Монсе Палафокс, исчекувањето веќе расте.

„Па, неверојатно е затоа што, како што се вели, топката се враќа дома“, рече таа. „Веќе можете да го почувствувате возбудувањето. Имам чувство дека отворањето ќе биде одлична, среќна прослава. Така го правиме тоа во Мексико.“

Кристијан Дијаз рече дека домаќинството на уште едно Светско првенство е извор на гордост.

„Да, многу сме возбудени“, рече тој. „Двапати сме домаќини на Светското првенство и можноста повторно да го правиме тоа е возбудливо.“

За некои навивачи, сеќавањата на последното Светско првенство се сè уште свежи.

Пабло Ангуано патувал речиси 15.000 километри од Мексико до Катар за натпреварот во 2022 година и бил таму за да биде сведок како Аргентина го крева трофејот по едно од најдраматичните финалиња во историјата на Светското првенство.

„Моето последно Светско првенство беше во Катар. Беше неверојатно затоа што навистина уживав во градот“, рече тој. „И може да се каже дека го имате највозбудливото финале на Светското првенство против Аргентина и Франција.“

Светско првенство во три земји

Светското првенство во фудбал 2026 ќе се одржи во Мексико, САД и Канада – првиот светски фудбалски турнир што ќе биде домаќин на три земји и првиот што ќе вклучува 48 екипи, во споредба со претходниот формат од 32.

Во текот на 39 дена, се очекува милиони навивачи да патуваат меѓу трите земји домаќини, додека Северна Америка е домаќин на најголемото Светско првенство во историјата на турнирот.

Сепак, за Мексико Сити, вниманието е веќе насочено кон натпреварот на отворањето и стадионот што се подготвува повторно да ја испише фудбалската историја. (Еуроњус)