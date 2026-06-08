Маж со нож избоде шест лица на железничката станица во Њујорк

Шест лица се повредени во напад со ладно оружје на железничката станица „Пен“ во Њујорк, соопштија денеска локалните власти.

Градската противпожарна служба потврди дека вчера вечерта околу 19 часот добила дојава, дека непознато лице нападнало повеќе лица на главната меѓуградска железничка станица во центарот на градот.

„Едно лице се здобило со тешки повреди, додека останатите се со лесни до умерени повреди. Петмина повредени се пренесени во болницата ‘Белвју’, а шестиот со полесна повреда во болницата ‘Корнел’“, соопшти противпожарната служба.

Портпарол на железничката компанија „Амтрак“ изјави дека сите повредени се во стабилна состојба, додавајќи дека на местото на настанот е пронајден нож и дека обезбедувањето го привело напаѓачот, за кој се верува дека има психички проблеми. Тој додаде дека нема индикации дека нападот е поврзан со тероризам.

Градоначалникот на Њујорк, Зохран Мамдани, изјави дека е информиран за нападот и го пофали обезбедувањето на „Амтрак“ за брзата интервенција.

„Моето срце е со сите повредени, нивните семејства и сите што се погодени од ова неприфатливо насилство. Им посакувам брзо закрепнување на сите жртви“, напиша Мамдани на социјалната мрежа „Икс“.