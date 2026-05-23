Маскирани крадци провалија во домот на четирикратниот шампион во Формула 1. Повреден е

Швајцарската полиција истражува провала во домот на четирикратниот светски шампион во Формула 1, Ален Прост, во која тој, наводно, бил повреден. Инцидентот се случил во вторник наутро во Нион, а крадците избегале со пленот откако принудиле член на семејството да отвори сеф, објави Скај њуз.

Според соопштението на локалната полиција, 71-годишникот претрпел повреда на главата откако „неколку маскирани лица провалиле во куќата“ околу 8:30 часот наутро. Швајцарскиот таблоид Блик објави дека Прост бил повреден, а дека неговиот син бил принуден да го отвори сефот.

Државното обвинителство ги потврди деталите за нападот. „Сторителите влегле во живеалиштето додека биле присутни жителите, им се заканиле и принудиле член на семејството да го отвори сефот пред да избегаат со украденото“, се вели во соопштението. Вредноста на украдените предмети „моментално се проценува“.

Полицијата „веднаш започна голема операција за пребарување и го информираше јавното обвинителство, кое отвори кривична истрага“. Полицијата додаде дека досега нема апсења и дека полицајците утврдуваат што е украдено. „Во тек е истрага за идентификување и апсење на сторителите“, рекоа тие.

Голем број други служби, вклучувајќи ја регионалната швајцарска и француска полиција, форензички експерти, царински истражители и тим за обезбедување психолошка помош на семејството, се вклучени во пребарувањето, вклучувајќи ја регионалната швајцарска и француска полиција, како и тимот за психолошка поддршка на семејството. Блик пишува дека Прост бил „видливо потресен од овој брутален напад“ и го напуштил својот дом на брегот на Женевското езеро.

Французинот, познат по прекарот „Професорот“, освои четири светски првенства во Формула 1 помеѓу 1985 и 1993 година, а е запаметен и по неговото легендарно соперништво со бразилскиот возач Аиртон Сена.