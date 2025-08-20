Маск се откажа од создавањето на Американската партија: Подготвен е да го поддржи Џ.Д. Венс

Милијардерот Илон Маск тивко ги запира плановите за лансирање на својата нова политичка партија, велејќи им на сојузниците дека сака да се фокусира на своите компании, објави во вторникот „Волстрит џурнал“, повикувајќи се на луѓе запознаени со плановите.

Маск ја претстави Американската партија во јули по јавната расправија со претседателот Доналд Трамп околу намалувањето на даноците и законот за трошоци.

Неодамна, тој делумно се фокусираше на одржување на врските со потпретседателот Џ.Д. Венс, објави весникот, и им призна на помошниците дека основањето политичка партија би му наштетило на односот со Венс.

Маск, најбогатиот човек во светот, и неговите соработници им кажале на луѓе блиски до Венс дека милијардерот размислува да искористи дел од своите финансиски ресурси за да го поддржи Венс ако одлучи да се кандидира за претседател во 2028 година, објави весникот.

Извршниот директор на „Тесла“ и „Спејс Екс“ потроши речиси 300 милиони долари во 2024 година за да помогне во изборот на Трамп и другите републиканци, имајќи огромно влијание во првите неколку недели од мандатот на Трамп како шеф на новосоздадениот Оддел за енергетска ефикасност (DOGE).

Венс, кој повика на примирје по јавната расправија на Маск со Трамп, го потврди својот став овој месец и рече дека го замолил Маск да се врати кај републиканците.

Акциите на „Тесла“ паднаа за повеќе од 18% оваа година откако во јули објавија најлош квартален пад на продажбата за повеќе од една деценија и профит што ги надмина целите на Волстрит, иако маржата на профит беше подобра отколку што многумина стравуваа.

Маск, исто така, предупреди на „тешки неколку квартали“ откако администрацијата на Трамп престана да поддржува електрични возила. Инвеститорите се загрижени дали тој ќе може да посвети доволно време и внимание на „Тесла“ откако се судри со Трамп околу неговите амбиции за нова политичка партија.