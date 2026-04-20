Маск не се појави на сослушувањето во парискиот суд: „Тоа не ја попречува истрагата“

Елон Маск, повикан на сослушување во Париз во понеделник како дел од истрагата за можни злоупотреби на неговата социјална мрежа X, не се појави пред француски суд, изјави обвинителството за новинската агенција Agence France-Presse.

„Обвинителството го зема предвид отсуството на првите повикани лица“, соопшти телото, без да го спомене американскиот милијардер по име.

„Нивното присуство или отсуство не го попречува продолжувањето на истрагата“, додаде.

Датумот за сослушувањето беше одреден во февруари откако одделот за сајбер криминал на париското обвинителство изврши рација во француската канцеларија на платформата X, во сопственост на Елон Маск.

Истрагата, која дополнително ги затегна односите меѓу САД и Европа околу големите технолошки компании и слободата на говорот, подоцна беше проширена за да вклучи сомневања за соучество во дистрибуцијата на детска порнографија и генерирањето сексуални дипфејксови преку Grok.

Иако присуството на сослушувањето во понеделник е задолжително, властите не можат да го принудат Маск, најбогатиот човек во светот, да се појави во оваа фаза.

Маск ги отфрли првичните обвиненија во јули и рече дека француските обвинители започнуваат „политички мотивирана кривична истрага“.

Парискиот обвинител за писмото од САД: Нема информации

Канцеларијата на парискиот обвинител одби да коментира за случајот во тоа време.

Социјалната мрежа X е под лупа на регулаторите и владите во неколку земји откако Маск ја презеде платформата. Властите ги разгледуваат нејзините модерации на содржини, практиките за обработка на податоци и усогласеноста со локалните закони.

Волстрит џурнал објави во саботата дека Министерството за правда на САД испратило писмо до парискиот обвинител во кое се вели дека нема да соработува во истрага што ја смета за политички мотивирана.

Парискиот обвинител рече дека не бил свесен за такво писмо, додавајќи дека „францускиот устав гарантира поделба на властите и независност на судството“.

Маск бил поканет на „доброволно интервју“, што значи дека властите сакаат да го испрашаат лицето, но не и да го уапсат. Обвинителите немаат овластување да употребат сила за да принудат лице да се појави, но ако лицето не се јави на поканата, тие можат да донесат одлука да го притворат, објаснува Ројтерс.