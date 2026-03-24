Марта Кос ги повика земјите на ЕУ да најдат пат за нови членки, откако го отфрлија „обратното проширување“

ЕУ треба да ги промени своите правила за да овозможи нов бран земји да се приклучат, изјави во вторникот еврокомесарката за проширување, Марта Кос, повикувајќи ги главните градови да ги презентираат своите планови откако ги отфрлија предлозите на Комисијата за поедноставување на процесот.

Кос рече дека извршната власт на ЕУ веќе им претставила три опции на земјите и „без … одлуката на земјите-членки, не можеме да продолжиме понатаму“, зборувајќи на Самитот за конкурентна Европа што го организира „Политико“.

Овие три опции вклучуваат одржување на статус-кво, промена на сегашниот систем за да се осигури дека земјите-кандидатки нема да талкаат со години или обратно проширување што го изнесоа претседателката на Комисијата Урсула фон дер Лајен и нејзиниот тим, каде што кандидатите би се приклучувале пред да ги завршат клучните реформи.

Процесот на пристапување е комплициран поради упорното одбивање на унгарскиот премиер Виктор Орбан да обезбеди едногласна поддршка потребна за Украина да продолжи со својата кандидатура. Обратното проширување беше замислено од Брисел како начин Киев и другите да почнат да добиваат пристап до единствениот пазар и инвестициските шеми пред да станат полноправни членови на ЕУ.

„Од првата размена на мислења со земјите-членки [јасно е] опцијата број три не е во ред… ова би била револуција“, рече Кос во интервју на сцената, додавајќи дека „опцијата број еден, статус-кво, исто така не е опција“.

Иако редизајнирањето на системот е веројатно, словенечката комесарка продолжи, „сега дебатираме во [кој] правец. Како можеме да го направиме процесот побрз во смисла на подобрена постепена интеграција?“

На вечера со амбасадорите претходно овој месец, шефот на кабинетот на Фон дер Лајен, Бјорн Зајберт, беше предупреден дека предлогот за обратно проширување главните градови го сметаат за нефункционален. Амбасадорите ги наведуваат и тешките законски барања околу тоа како новите земји можат да се приклучат и стравувањата дека новите земји би можеле демократски да назадуваат и на крајот да ја блокираат агендата на ЕУ, како што направи Унгарија.

„Сметаме дека само една или две земји ги поддржуваат предлозите од Комисијата, па затоа не е голем успех“, рече еден од дипломатите за „Политико“, предупредувајќи дека главните градови сакаат да обезбедат проширувањето да продолжи на начин што одговара на нивните сопствени законски барања.

„Постои голема поддршка за пристапувањето на Украина во Европската унија“, изјавил втор дипломат за „Политико“. „Но, исто така е вистина дека речиси ниедна земја-членка не го поддржува пристапувањето пред преговорите да завршат на редовен начин“.

Поинаков начин

Четворица дипломати, на кои им беше дадена анонимност за да зборуваат отворено за чувствителните разговори, за „Политико“ изјавија дека земјите сега се во процес на развивање на свои предлози што ќе ги споделат со Комисијата. Тие би поставиле алтернативни механизми, веројатно фокусирајќи се на тоа како земјите-кандидатки можат да ги почувствуваат придобивките од усогласувањето со пазарот на ЕУ и пристапот до нејзините инвестициски шеми.

„Ако земјите-членки не го сакаат ‘обратното проширување’, тоа е во ред“, рече еден функционер на ЕУ, „но тие можат да ги стават и своите предлози на маса“.

Во ретка демонстрација на единство минатиот месец, албанскиот премиер Еди Рама и српскиот претседател Александар Вучиќ напишаа колумна во германскиот весник „Франкфуртер алгемајне цајтунг“ во која се жалеа на бавното темпо на напорите за добивање придобивки од поблиското усогласување со блокот. Ова беше резултат на „внатрешни реформи, геополитички тензии, институционални ограничувања и легитимни загрижености во рамките на земјите-членки“, напишаа тие.

Наместо тоа, рекоа тие, нивните земји сакаат да се приклучат на Единствениот пазар, како и на безграничната Шенген зона, без да ги добијат политичките права и правото на вето на полноправните членови. Планот, кој би создал двостепена ЕУ од донесувачи и преземачи на правила, беше поддржан од некои помали земји-кандидатки и наиде на скептицизам од Молдавија и Украина, кои имаат за цел да бидат примени на еднаква основа како и другите.

Сепак, Кос го отфрли повикот, велејќи дека не е сигурна дали лидерите „знаат колку треба да постигнат ако сакаат да бидат дел од Шенген или Заедничкиот пазар“ и дека процесот на реформи е тежок за економска интеграција, како и за членство во ЕУ. Ниту една земја не станала членка од Хрватска во 2013 година.

Аспирацијата на Украина да се приклучи на блокот до 1 јануари 2027 година, продолжи таа, би била „невозможна“. Исланд, пак, би можел да биде „посебен случај“ и „навистина брзо да се одвива“ ако гласачите одлучат да ги отворат преговорите на референдум што ќе се одржи ова лето, во услови на геополитичка несигурност и тензии со Соединетите Американски Држави. Претседателот Доналд Трамп постојано го мешаше Исланд со Гренланд во говорот во јануари, додека инсистираше дека неговата земја треба да ја преземе контролата врз арктичките територии.

„Исланд е толку многу интегриран веќе преку ЕЕА што Заедничкиот пазар е таму. Шенген е таму“, рече Кос. „Значи, најтешките теми, ако зборувам за потребните реформи или, да бидат интегрирани во ЕУ, тие веќе се [таму]. Ако зборуваме за развојот на демократијата, тие се многу високо. Европските вредности, тие се многу високи“.