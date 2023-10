„Марија“: Први фотографии од Анџелина Џоли како оперската дива Калас

Пабло Ларин (Џеки) откри две први фотографии на Анџелина Џоли како Марија Калас во неговиот нов филм кој ќе го истражува животот на легендарната оперска дива, честопати опишана како оригинална дива.

Врз основа на вистинити приказни, „Марија“ ќе ја раскаже бурната, убава и трагична приказна за животот на најголемата светска оперска пејачка, оживеана и замислена за време на нејзините последни денови во Париз во 1970-тите. Снимањето е во тек и се одвива во текот на осум недели во Париз, Грција, Будимпешта и во Милано.

Исто така, во филмот, кој има привремена спогодба со SAG-AFTRA, ќе играат и Пјерфранческо Фавино (The Hummingbird), Алба Рорвачер (La Chimera), Халук Билгинер (Winter Sleep), Kodi Smit-McPhee (The Power of the Dog) и Валерија Голино (Portrait of a Lady on Fire).

Сценариото, кое беше завршено пред штрајкот на WGA, доаѓа од Стивен Најт (Peaky Blinders).

Ларин денеска рече: „Неверојатно сум возбуден што ќе започнам со продукцијата на Марија, која се надевам дека ќе го донесе извонредниот живот и делото на Марија Калас на публиката ширум светот, благодарение на прекрасното сценарио на Стивен Најт, работата на целата актерска екипа и екипа. , а особено брилијантната работа и извонредната подготовка на Анџелина“.

Костимите на Џоли во филмот се засновани на оригинална облека што ја носи Калас. Продукцијата се консултираше со групите за заштита на животните, вклучително и ПЕТА, во врска со употребата на винтиџ крзнени предмети што се носат во филмот од архивската колекција на костимографот Масимо Кантини Парини. Беше донесена свесна одлука да не се користи или да се набави ново крзно. (Холивуд Репортер)