Мараја Кери раскина со танчерот Танака по „седум одлични години“

Мараја Кери и Брајан Танака се разделија по 7 години заедно, потврди танчерот во вторникот.

Во изјавата споделена со Асошиетед прес и објавена на Инстаграм на Танака, резервниот танчер на Кери, која стана креативен директор и партнер, го детализираше нивното раскинување.

„Со измешани емоции, го споделувам ова лично ажурирање во врска со мојата пријателска разделба од Мараја Кери по седум извонредни години заедно“, напиша тој. „Нашата одлука да тргнеме по различни патишта е взаемна, и додека се движиме по овие одделни патувања, тоа го правиме со длабока почит и огромно чувство на благодарност за непроценливото време што го споделивме. Спомените што ги создадовме и уметничките соработки се врежани во моето срце засекогаш“.

„Со нетрпение очекувам да го продолжам моето патување, знаејќи дека мојата страст за инспирација, танц и креативни уметности ќе одекне во поглавјата што се развиваат“, продолжи тој.

Танака и Кери првпат се запознале кога Танака ѝ се придружил на нејзината турнеја „Авантурите на Мими“ во 2006 година како резервна танчер.

Пејачката „All I Want for Christmas is You“ првпат ја потврди својата врска со АП во 2017 година.

„Едноставно не се чувствувам удобно да зборувам за мојот личен живот. Јас и мојот дечко не сакаме да го правиме тоа“.

Гласините за нивното разделување почнаа да се појавуваат на интернет минатиот месец, кога фановите забележаа дека Танака не ѝ се придружува на Кери на нејзината турнеја Merry Christmas One and All!.

Кери не објави јавна изјава за раскинувањето.

Поп-ѕвездата ги има близнаците Марокан и Монро со екссопругот Ник Кенон со кого беше во брак 8 години, сѐ до 2016 година. Од 1993 до 1998 година беше во брак со музичкиот могул Томи Мотола со кого немаше деца. (АП)