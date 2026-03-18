Мала е, стабилна и европска приказна за успех. Зошто Словенија му врти грб на либерализмот?

Прошетајте низ речиси секој град во Словенија – или едноставно возете по нејзините регионални патишта – и не можете да ги пропуштите. Постери се лепат на улични светилки, автобуски станици и градежни огради, прогласувајќи триумфи на една или друга политичка партија. Тоа е непогрешливиот визуелен јазик на сезоната на кампањата: Словенија се упатува кон гласачките места.

На 22 март, земјата ќе одржи парламентарни избори. Тоа што коалицијата во заминување, предводена од премиерот од централно-левичарската партија, Роберт Голоб, ќе отслужи цел мандат е, според словенечките стандарди, речиси чудесно. Таа беше формирана пред изборите во 2022 година од страна на Движењето за слобода на Голоб (Gibanje Svoboda, GS), партија основана само неколку месеци претходно од поранешниот извршен директор на државната енергетска компанија. На својот прв изборен настап, партијата освои 41 од 90-те места во националното собрание – најсилниот еднопартиски резултат од независноста.

Убедливиот успех на Голоб му овозможи да се здружи со Социјалдемократите (СД) и левичарската партија (Левица), обезбедувајќи 53 места – навистина ретка стабилност во фрагментираниот систем на Словенија.

Владата на Голоб беше несовршена. Метеорскиот подем на Движењето за слобода значеше дека ја презеде власта со ограничено искуство во власта. Импровизацијата понекогаш беше премногу видлива. Сепак, може да се пофали со опипливи достигнувања. По катастрофалните поплави од 2023 година таа обезбеди авансна финансиска помош за општините и граѓаните дури и пред да се заврши конечната проценка на штетите. Ја ублажи енергетската криза со мерки што ги штитат домаќинствата и бизнисите од високите цени.

Владата на Голоб, исто така, ја зголеми минималната плата, ја зајакна заштитата на трудот за културните работници и воведе долго одложуван систем за долгорочна нега. Голем дел од оваа прогресивна политичка иновација дојде од најмладиот коалициски партнер, Левица, која контролира само три од 20 министерства. Многу од нејзините мерки се насочени кон социјално ранливите групи кои не мора нужно да ја сочинуваат нејзината изборна база.

Повеќе не очекувам парламентарната демократија да донесе радикална трансформација. Она што го очекувам се постабилни промени: постепени подобрувања, почитување на основните права и заштита на основните слободи. И барем очекувам земјата да остане демократска. Според тие мерки, сегашната влада не беше безгрешна, но не беше нелиберална. Институциите функционираа. Медиумскиот пејзаж, иако поларизиран, остана плуралистички. Граѓанското општество функционираше без систематско заплашување.

И покрај сето ова, јавната поддршка за Движењето за слобода на Голоб еродираше. Тврдокорната десничарска Словенечка демократска партија (Словенска демократска странка, СДС) е постојано во водство во анкетите на јавното мислење, водејќи пред Движењето за слобода за неколку поени. Нејзиното гласачко тело е впечатливо лојално. Додека гласачите од централно-левичарската партија осцилираат помеѓу ентузијазмот и разочарувањето, гласачите на СДС остануваат константни.

Она што е впечатливо кај СДС во споредба со некои од нејзините колеги од европската крајна десница е тоа што таа не е бунтовничка аутсајдерска партија. Таа е централен столб на словенечката десница и има искуство во владата: нејзиниот долгогодишен лидер, Јанез Јанша, три пати беше премиер.

За време на својот прв мандат во средината на 2000-тите, СДС владееше како конвенционална конзервативна партија, но нејзините подоцнежни мандати беа пополаризирачки. Владата на Јанша од 2012 до 2013 година се распадна поради масовни протести поради обвинувања за корупција. Самиот Јанша беше осуден на двегодишна затворска казна, иако пресудата подоцна беше поништена. Неговиот последен мандат во владата, од 2020 до 2022 година, се совпадна со пандемијата на Ковид – и означи поостар нелиберален пресврт. Неговата администрација го суспендираше финансирањето на Словенечката новинска агенција со месеци, постојано го напаѓаше јавниот радиодифузен сервис РТВ Словенија, се обидуваше да ги преобликува надзорните одбори на државните институции и се вклучи во отворена конфронтација со новинарите на социјалните медиуми.

За среќа, судовите возвратија. Граѓанското општество се мобилизираше. Десетици илјади, многумина на велосипеди, протестираа во Љубљана. Но, обидите на Јанша да ги исцрпи деловите од институционалниот пејзаж и владеењето на правото беа доволно реални за да предизвикаат предупредувања од Европскиот парламент.

СДС не мораше да се реинвентира во опозиција. Во текот на изминатите четири години, можеше да се потпре на познати идеолошки рефрени: осуда на „пристрасниот“ печат, предупредувања за приливот на мигранти, тврдења дека Словенија е премногу регулирана и обвинувања за културна војна за образованието. Повторувањето добро ѝ послужи.

Она што исто така ја трансформираше е пошироката европска политичка средина во која функционира оваа реторика. Кога Јанша беше последен пат премиер, неговите напади врз јавните радиодифузери и обидите за преобликување на државните институции наидоа на значителен домашен и меѓународен отпор. Денес, глобалниот пејзаж изгледа поинаку. Претседателството на Трамп го нормализира отвореното непријателство кон медиумите и судството и понуди практичен образец за политичари кои бараат поларизација, институционален притисок и немилосрдна делегитимизација на противниците. Варијанти на тој модел оттогаш се проширија и се усовршија низ цела Европа и пошироко.

Јанша, кој е обожавател на политичкиот стил на Трамп, игра добро во тоа. Тој неодамна изјави дека би претпочитал да владее со целосно мнозинство, тврдејќи дека градењето коалиции троши време кое е подобро потрошено за спроведување на политиките. Изолирано, забелешката може да звучи како нетрпеливост со парламентарната аритметика. Во сегашната глобална клима, таа сигнализира нешто повеќе: желба да се дејствува без компромис.

Во разговорите во текот на изминатата година, слушнав варијации на истиот аргумент од потенцијални гласачи на СДС: „Барем тој ги завршува работите“ и „Ни треба ред“. Постои нетрпеливост за коалициските преговори и перцепција – не секогаш заснована на докази – дека либералните влади се слаби и процедурални. Желбата за решителност може брзо да се претвори во толеранција за концентрација на моќ.

Новата влада предводена од СДС веројатно би дејствувала решително по прашања како што се миграцијата, каде што се залага за построги гранични контроли и безбедносен пристап кој ја прикажува мобилноста првенствено како закана. Ветува дерегулација и „попријателска за бизнисот“ клима. Јазикот на „реформи“ и „деполитизација“ би можел да се претвори во построго влијание на извршната власт врз медиумите и судството. Ништо од ова не би морало нужно директно да ги прекрши демократските процедури. Нелиберализмот ретко го прави тоа на почетокот. Тој напредува постепено, во рамките на законот, преобликувајќи ги институциите одвнатре.

Институциите на Словенија остануваат вградени во правниот поредок на Европската Унија. Нејзиното граѓанско општество е активно и отпорно. Земјата не е осудена на демократско уназадување. Но, разликата помеѓу сегашноста и претходните администрации на Јанша е во тоа што методите, наративите и меѓународните сојузи на нелибералната политика се поконсолидирани од кога било. Постои преседан, валидација и меѓусебно засилување.

Затоа овие избори се чувствуваат помалку како рутинско демократско одржување, а повеќе како структурен избор. Не само помеѓу левиот центар и десницата, туку помеѓу погрешен плурализам и модел на управување според кој демократските норми можат многу брзо да еродираат. (Гардијан)