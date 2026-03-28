Македонија и САД на 7 април во Вашингтон ќе одржат стратешки дијалог

Македонија и Соединетите Американски Држави на 7 април во Вашингтон ќе одржат сесија на стратешки дијалог, најави министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски. Тој рече дека македонската делегација ќе ја предводи лично, а во неа ќе бидат и министрите за внатрешни работи, одбрана, дигитална трансформација и енергетика.

Најавата доаѓа во период на засилени контакти меѓу Скопје и Вашингтон. Во февруари Белата куќа соопшти дека САД и Северна Македонија постигнале рамка за договор за реципрочна, фер и балансирана трговија, со оценка дека тоа треба да ги продлабочи економските односи и стратешкото партнерство меѓу двете земји.

Стратешкиот дијалог меѓу двете земји не е нов механизам. Во архивата на Стејт департментот е наведено дека првиот формален стратешки дијалог меѓу САД и Северна Македонија бил одржан во Вашингтон на 2 јуни 2022 година.

Во март годинава, за време на посета на Вашингтон, вицепремиерот и министер за транспорт Александар Николоски соопшти дека на средбите во Стејт департментот се разговарало за продлабочување на политичката и економската соработка и за заедничкото стратешко партнерство. Најавената сесија на 7 април сега го продолжува тој дипломатски и политички ритам меѓу двете земји.