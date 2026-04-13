Петер Маѓар ќе ја „врати“ Унгарија во ЕУ и нема да му се јави на Трамп

Петер Маѓар, победникот на унгарските парламентарни избори, во понеделникот ја презентираше својата визија за надворешна политика, нагласувајќи ја посветеноста на Унгарија кон Европската унија и НАТО и обвинувајќи ја претходната влада за уништување документи. Во своето обраќање до јавноста, тој нагласи дека ЕУ е мировен проект, и покрај „лагите на подмолната влада“ и вети дека цврсто, но искрено и со компромис ќе ги застапува унгарските интереси во Брисел.

Маѓар ја нагласи длабоката европска посветеност на унгарскиот народ. „Унгарскиот народ донесе јасна одлука. Горди сме што припаѓаме на најсилните сојузи, Европската унија и НАТО. Горди сме што нашите предци се бореа илјада години за да припаѓаат на Европа и што ги браневме нејзините граници. Секој Унгарец е горд на својот европски идентитет“, рече тој. „Луѓето ги видоа лагите на подмолната влада што ја клевети и обвинува Европската унија дека сака војна. Секој знае дека Европската унија е всушност мировен проект“.

Тој пред новинарите го претстави начинот на кој има намера да работи во рамките на институциите на Европската унија, базирајќи го својот пристап на искуството на дипломат. „Европската унија има свои недостатоци, таа е огромна организација од 27 земји-членки со мноштво национални, партиски и лоби интереси. Како дипломат за унгарската влада, работев во Брисел осум или девет години. Имав среќа да запознаам и да разберам како функционира Европската унија, сите тешкотии, но и убавините на барањето и постигнувањето компромиси таму“, рече Маѓар. „Компромис може да се најде. Лично, јас, како Маѓар, подготвен сум да придонесам за компромиси.

Ќе водиме дискусии, но тоа не е проблем; секоја земја-членка е таму за да ги претставува своите национални интереси. Ние не одиме таму да се бориме, а потоа да му кажеме на унгарскиот народ на билборди дека Брисел е зло. Јас преземам одговорност секогаш да ги претставувам интересите на унгарскиот народ. Ќе го направам тоа многу цврсто, но и многу искрено“.

Маѓар, исто така, упати сериозни обвинувања против министерот за надворешни работи Петер Сијарто, тврдејќи дека важни документи се уништуваат во министерството.

„Многумина мислеа дека Петер Сијарто исчезнал затоа што не бил виден за време на говорот на Виктор Орбан. Ги уверувам сите, тој е тука. Денес во 10 часот наутро се појави во Министерството за надворешни работи, она кое претходно беше нападнато од руски хакери. Тој во моментов уништува документи поврзани со санкциите против Русија, во придружба на Естер Ѓармати и неговите најблиски соработници. Ова е она што се случува во Унгарија во моментов“, рече тој.

Маѓар беше прашан за неговиот контакт со САД, во светлината на јасната поддршка на американската администрација за неговиот ривал, Виктор Орбан.

Тој вели дека САД се многу важен партнер со кој Унгарија има потреба од добри односи. Маѓар рече дека нема да му се јави на Трамп, но неговата администрација ќе биде достапна за разговор доколку Белата куќа се јави.

Тој ги повтори своите претходни сугестии дека претстојната 70-годишнина од Будимпештанското востание од 1956 година би можела да биде добра можност да биде домаќин на глобални лидери во градот.

Во врска со Русија, Маѓар вели дека сака да има „прагматични“ врски со Москва бидејќи Унгарија продолжува да биде „изложена“ на Русија во однос на увозот на енергија. Тој вели дека ќе ги разгледа „сите договори“ за руска енергија и ќе ги преговара и ќе ги раскине „доколку е потребно“.

Во врска со односите со Путин, тој вели дека би му рекол да ја запре војната во Украина, но навистина не би очекувал од него да го послуша тој совет. Но, се надева дека Путин ќе биде принуден наскоро да ја заврши војната и вели дека е јасно дека Украина е жртвата тука бидејќи руската агресија продолжува.

Маѓар го повторува својот повик претседателот Тамаш Суљок да се повлече од функцијата, нарекувајќи го „марионета“ на Виктор Орбан. „Тој беше назначен да потпишува сè; секој документ што му е презентиран – без разлика дали е тоа менито, уставот или законите – па затоа не ни требаат такви луѓе. За мене, тој не е претседател“, вели тој.

Тој вети дека ќе го промени уставот во обид да ги врати демократските стандарди, по убедливата победа за која рече дека покажува дека Унгарија сака целосно да се закотви во Европа по години борба со Брисел.

Маѓар на прес-конференцијата изјави дека неговата влада ќе има многу итни задачи, вклучително и измена на уставот за да се ограничи бројот на мандати што некој може да ги извршува како премиер на два.

„Ќе направиме сè за да го вратиме владеењето на правото, плуралната демократија и системот на проверки и рамнотежа“, рече тој.

Маѓар рече дека уставниот амандман ќе се однесува на Орбан, што значи дека тој не може повторно да стане премиер.

„Тој имаше одлична можност да направи огромни работи во национален интерес за да се осигури дека Унгарија ќе стане европска земја во развој… Тој не ја искористи оваа шанса, туку ја злоупотреби“, рече тој.

Маѓар рече дека резултатот од изборите покажал дека Унгарија одлучила да „го промени режимот“ и да избере проевропски пат.

„Унгарскиот народ вчера, точно 23 години по референдумот за нашето членство во ЕУ, го потврди местото на Унгарија во Европа“, рече тој.

Како уште еден знак за тоа колку се желни Маѓар и неговата партија Тиса да продолжат со демонтирањето на режимот на Орбан, тој штотуку вети дека ќе „ја запре пропагандата финансирана од државата“, како што ги опишува државните медиуми во земјата заробени од партиите пред да се воспостават нови заштитни мерки за да се обезбеди непристрасно известување.

Тој им се потсмева на новинарите од државните медиуми велејќи дека „треба да ги ажурираат своите биографии“ и дека „не биле во можност да го следат чекорот со мене“ за време на кампањата.

Тој рече дека „една од првите мерки ќе биде да се запрат вестите на јавната телевизија и радио“, а новата администрација ќе се обиде да формира „одбор за да се обезбеди независност на државните медиуми“, црпејќи од искуствата на Би-Би-Си „или на некој друг начин“. (Според агенциите)