Мадона и нејзината ќерка Лола Леон снимија заедничка песна за новиот албум

Лос Анџелес – Пред објавувањето на нејзиниот нов албум „Confessions II“, МАДОНА сподели клип од песната „The Test“, која ја снимила со нејзината 29-годишна ќерка Лола Леон. Албумот излегува на 3 јули, а пејачката откри дека оваа песна е создадена од нивната желба да ја поправат својата врска.

Мадона објасни дека идејата за заедничката песна ја предложила Лола, која верувала дека заедничкото пишување може да им помогне подобро да се разберат. „Таа дојде кај мене со идеја да ја напишам заедно за да ја продлабочиме нашата врска. Тоа беше навистина важен момент што ја зацврсти мојата одлука дека е вистинско време да го снимам овој албум“, рече пејачката, според Just Jared. Песната е за нивната врска и нивниот обид подобро да се разберат преку заедничко творештво.

Лола долго време избегнувала соработка со нејзината мајка

Мадона рекла дека нејзината ќерка не сакала да соработува со неа со години бидејќи не сакала јавноста да ја гледа само како ќерка на познат пејач. „Таа не сака луѓето да ја гледаат како моја ќерка која ги злоупотребува нејзините привилегии. Се држеше за себе и сè правеше сама, што длабоко го почитувам“, објасни таа.

Според Мадона, Лола подоцна ѝ признала дека растејќи тешко се справувала со околностите на живеење во сенка на една од најголемите поп-ѕвезди во светот и дека чувствувала одредено негодување затоа што не го избрала тој живот. Затоа ѝ предложила да напишат песна заедно, верувајќи дека тоа ќе биде „искуство што ќе ги зближи“, на што Мадона веднаш се согласила.