Љутков се журкаше во ритамот на Black Coffee во Скопје (фото)

Министерот за култура и туризам Зоран Љутков синоќа беше меѓу илјадниците посетители на првиот концерт кај нас на популарниот јужноафрикански диџеј и продуцент Блек Кофи (Black Coffee), на Стадионот на АРМ во Градски парк во Скопје, во организација на „Авалон“.

Неговата музика претставува мешавина од разни електронски стилови, првенствено хаус, но има и елементи на аренби и џез.Во 2022 доби Греми за најдобар денс/електронски албум.