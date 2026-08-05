Левица: Уште колку пати треба да се запали „Дурмо Турс“ за државата да реагира?

Левица објави денеска дека на 3 август автобус на „Дурмо Турс“ се запалил на автопатот Тетово–Гостивар. Патниците овојпат успеале да го напуштат возилото и била избегната нова трагедија. Партијата притоа посочува дека безбедноста на луѓето не смее да зависи од среќата, брзината на евакуацијата или од тоа дали пламенот ќе се прошири неколку минути порано или подоцна, истакнувајќи дека – кога гори автобус на превозник чие име е нераскинливо врзано со Ласкарци, државата нема право случајот да го третира како обичен дефект и уште една ставка во билтенот на МВР!

Според нив, историјата на оваа компанија бара многу повисоко ниво на институционална будност.

– На 13 февруари 2019 година, во автобусот на „Дурмо Турс“ кај Ласкарци згаснаа 16 човечки животи, а 38 патници беа повредени. Обвинителството утврди сериозни пропусти во контролата на техничката исправност, неводење соодветни евиденции, манипулација на тахографот и пуштање во сообраќај автобус со неисправности во системот за сопирање.По долгогодишна постапка, Апелациониот суд ги зголеми казните на сопственикот Дурмиш Белули и на одговорниот за транспорт Ремзи Мифтари на по десет години затвор. Белули започна со издржување на казната во јануари 2026 година, додека Мифтари не се јави во затвор и по него беше распишана потерница. Судскиот совет дополнително утврди пропусти и незаконски одлагања при извршувањето на неговата казна. Значи, државата не само што доцнеше со правдата, туку дозволи и еден од правосилно осудените да ѝ исчезне пред очи – нагласуваат од партијата.

Потоа додаваат дека за ноншалантноста на овој превозник поради незаинтересираноста на институциите говори и фактот што тој нижи скандали, па така во март годинава, на граничниот премин Табановце, во нивен автобус биле откриени 580 парчиња муниција.

– И по трагедија со 16 загинати, по правосилни пресуди, по бегство на осудено одговорно лице, по пронајдена муниција и по нов пожар во патнички автобус, јавноста сè уште нема одговор на основното прашање за тоа каков засилен надзор врз „Дурмо Турс“ спровеле институциите и што конкретно направиле за да гарантираат дека патниците повеќе нема да бидат дел од туѓа деловна пресметка со ризикот?- заклучува Левица.

Партијата бара Министерството за транспорт, Државниот инспекторат за транспорт, МВР и Јавното обвинителство веднаш да ги утврдат причините за пожарот и јавно да ги соопштат наодите од увидот и вештачењето.

-Потребен е вонреден инспекциски надзор врз целиот возен парк, документацијата за одржување, техничките прегледи, системите за сопирање, тахографите, работното време на возачите, противпожарната опрема и исполнувањето на условите за секое возило со кое се врши јавен превоз.

Институциите се должни да бидат темелни и ажурни и да не се плашат да ги употребат најстрогите механизми што им стојат на располагање – забрана за користење на неисправните возила, привремено запирање на дејноста и одземање на лиценците и дозволите.

Кога по 16 загинати државата повторно чека чад за да се разбуди, тоа веќе не е пропуст, туку систем во кој туѓиот профит има институционална заштита, а животот на патникот се сведува на прашање на среќа – нагласуваат на крајот од соопштението од Левица.