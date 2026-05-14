„Лефти и Рајти во Карпош“ – театарска претстава за децата од градинката „Орце Николов“

14/05/2026 12:33

Општина Карпош преку програмата за култура го поддржа проектот – театарска претстава за деца „Лефти и Рајти во Карпош“. 

Утре, на 15. мај, децата од градинката „Орце Николов“ од Карпош ќе ги проследат новите авантури на Лефти и Рајти кои се на гости во оваа општина. После претставата, децата ќе учат како да диплат и како најдобро да се грижат за своите облеки.

Односот кон облеката е важен од најмала возраст, а преку јунаците во претставата: блузичката Лефти и панталоните Рајти влегуваме во нивна кожа и децата ги следат нивните „маки“

Театарската претстава за деца „Лефти и Рајти во Карпош“ е адаптирана според серијата сликовници „Приказни за облеките: Авантурите на Лефти и Рајти“, чиј автор е Наташа Дукоска.

 

