Меџити ќе гради албанска библиотека над плоштадот „Скендербег“

08/06/2026 14:27

Градоначалникот на Општина Чаир, Изет Меџити, најави дека Општина Чаир ги започнува постапките за реализација на значаен културен проект – трансформација на просторот над плоштадот „Скендербег“ во албанска библиотека.

Новата библиотека ќе биде современ простор наменет за ученици, студенти, истражувачи и сите граѓани, создавајќи нови можности за читање, учење, истражување и културен развој.

„Ќе ја изградиме албанската библиотека. Ја започнуваме постапката за трансформација на просторот над плоштадот ‘Скендербег’ во современа библиотека, отворена за учениците, студентите и сите граѓани. Таа ќе биде дом на знаењето и културата во срцето на Чаир“, изјави Меџити.

Најавата беше дадена за време на прес-конференцијата по повод затворањето на Саемот на албанската книга во Скопје, каде градоначалникот Меџити ја претстави иницијативата за формирање на албанска библиотека како проект од особено значење за културниот и образовниот развој на заедницата.

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