Late Night Shopping се враќа во Скопје сити мол!
Late Night Shopping се враќа во Skopje City Mall!
На 26 јуни шопингот трае до 23:00 часот, со големи попусти што продолжуваат и на 27 и 28 јуни.
Освен омилените брендови по одлични цени, ве очекуваат и:
Извлекување за 5×2 карти за концертот на Duran Duran
3×2 авионски билети со Turkish Airlines кон дестинација по избор
Голема X-O игра со награди
Фудбалски предизвици и интерактивни зони
DJ сетови
Коктел бар
MySpa релакс корнери со масажи
Шопинг, музика, забава и вредни награди – сè на едно место.
(Комерцијален текст)