Late Night Shopping се враќа во Скопје сити мол!

23/06/2026 08:09
Late Night Shopping се враќа во Skopje City Mall!
На 26 јуни шопингот трае до 23:00 часот, со големи попусти што продолжуваат и на 27 и 28 јуни. 🛍️
Освен омилените брендови по одлични цени, ве очекуваат и:
🎟️ Извлекување за 5×2 карти за концертот на Duran Duran
✈️ 3×2 авионски билети со Turkish Airlines кон дестинација по избор
🎮 Голема X-O игра со награди
⚽ Фудбалски предизвици и интерактивни зони
🎧 DJ сетови
🍹 Коктел бар
💆 MySpa релакс корнери со масажи
Шопинг, музика, забава и вредни награди – сè на едно место.
 
(Комерцијален текст)

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