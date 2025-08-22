Лајен: ЕУ ќе издвои над четири милијарди евра за Украина

22/08/2025 19:44

 Претседателката на Европска комисија, Урсула фон дер Лајен изјави дека Европска Унија денеска ќе даде повеќе од четири милијарди евра за поддршка на Украина.

– Солидарноста на ЕУ со Украина е непоколеблива. Ова е наша посветеност не само за закрепнување на Украина, туку и за нејзината иднина како суверена и демократска земја, објави Лајен на платформата Икс.

Таа додаде дека вкупната финансиска поддршка за Украина од ЕУ и земјите-членки достигна 168,9 милијарди евра. 

Поврзани содржини

Илјадници Италијанки жртви на виртуелно сексуално насилство
Путин се смее по стапицата во која падна Трамп, вели Каја Калас
ФБИ ги претресува домот и канцеларијата на Џон Болтон, поранешен советник за национална безбедност на Трамп
Трамп ќе преиспитува 55 милиони носители на визи во САД, ќе депортира и за возење пијан
Изјавата на Лавров ги доведе разговорите меѓу САД и Русија на раб на колапс
За прв пат во историјата на Блискиот Исток: Прогласен акутен глад во Газа
Ким Џонг-ун одржа церемонија во чест на загинатите војници кои се бореа за Русија против Украина
Калифорнија им даде на демократите уште пет места во Конгресот

Најчитани