Курт Расел ја освои ТВ наградата во Монте Карло

Монако- Принцезата Шарлин од Монако му ја додели наградата Кристална нимфа на Телевизискиот фестивал во Монте Карло на американскиот актер Курт Расел , како признание за неговиот „исклучителен придонес во индустријата за забава и неговата извонредна кариера што трае повеќе од шест децении“.

Принцот Алберт II му се придружи на Расел на сцената во Салата на принцовите на Форумот Грималди, додека Расел беше придружуван на церемонијата од неговата партнерка Голди Хоун.

Принцезата Шарлин, исто така, му ја додели на британскиот актер Метју Брум Меѓународната златна нимфа за најперспективен талент. Откако доби меѓународно признание преку својата водечка улога во „Мојата вина: Лондон“ за Prime Video, Брум продолжи да се појавува во „Буканирите“ за Apple TV+.

Меѓу гостите на фестивалот беа Кристин Скот Томас, Естер Експосито, Лесли Менвил, Џефри Дин Морган, Лорен Коан, Џон Хана, Дејвид Бореаназ, Алдис Хоџ и Кевин Меккид.

Данската криминалистичка драма „Униформата“ ја освои наградата „Златна нимфа“ за најдобра серија на фестивалот. Серијата, продуцирана од „Мисо филм“, ја разоткрива смртоносната цена на лојалноста и корупцијата во рамките на поделената и жестоко конкурентна полициска академија во современа Данска.

Наградата за најдобар филм и специјалната награда на жирито ја доби „Фадија“, продуцирана од израелско-палестинската „Синема Вирџин“. Филмот се занимава со темата на фемицид во име на погрешното чувство за семејна чест.

Наградата за најдобра креација ја доби италијанската серија „Гомора – Потеклото“, продуцирана од „Скај Студиос“ и „Катлеја“. Серијата, која започнува во 1977 година во Неапол, го следи Пјетро Савастано – жилаво градско дете од сиромашна населба – кое е подготвено да влезе во криминалното подземје како средство за преживување.

Наградата за најдобра актерка ја доби Јара Џарар за „Фадија“, а наградата за најдобар актер му припадна на Јоханес Хегеман за „Оливија“ од Германија.

Наградата на јавноста ја доби „Пони“, продуцирана од „Јуниверзал Телевизион“.

Наградата во категоријата Репортажи и вести за најдобар социјален или културен документарен филм ја доби „Mission Investigate: The Hunt“ од Sveriges Television во Шведска.

Наградата за најдобар геополитички или конфликтен документарен филм ја доби „La Guerre, Donald Trump et nous“ од Elephant et Mile Production и France Télévisions во Франција.

Специјалната награда на жирито ја доби „Into the Void: Putin’s Foreign Fighters“ од BBC во Велика Британија.

Наградата за најдобра оригинална дигитална креација ја доби „Next-Door Families – What Makes a Family?“ од KBS и Yoo Kyung-Hyun во Јужна Кореја.

Наградата за најдобар документарен филм во дигитален формат ја доби „La face cachée de l’aéroport CDG la nuit“ од OK Charlotte во Франција. (Варајати)