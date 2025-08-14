Џефри Хинтон, познат како „кум на вештачката интелигенција“, се плаши дека технологијата што тој помогнал да се создаде може да го уништи човештвото и верува дека „технолошките момци“ имаат сосема погрешен пристап за да го спречат тоа, пишува Си-Ен-Ен (CNN).

Хинтон, компјутерски научник добитник на Нобелова награда и поранешен извршен директор на „Гугл“, претходно предупреди дека постои помеѓу 10 и 20 проценти шанса вештачката интелигенција да ја уништи човечката цивилизација. Во вторник, на индустриската конференција Ai4 во Лас Вегас, тој изрази сомнежи во обидите на технолошките компании да обезбедат човечка доминација над „покорните“ системи на вештачка интелигенција.

„Нема да функционира. Тие ќе бидат многу попаметни од нас. Ќе имаат секакви начини да го заобиколат тоа“, рече Хинтон.

Тој предупреди дека во иднина, системите за вештачка интелигенција би можеле да ги контролираат луѓето толку лесно како што возрасен може да поткупи тригодишно дете со бомбони. Оваа година веќе видовме примери на системи со вештачка интелигенција кои се подготвени да измамат, мамат и крадат за да ги постигнат своите цели. На пример, еден модел се обидел да уценува инженер поради афера за која дознал преку е-пошта, само за да избегне затворање.

Наместо да ја принуди вештачката интелигенција да се покори, Хинтон претстави интригантно решение: градење „мајчински инстинкти“ во моделите на вештачката интелигенција, така што тие „вистински ќе се грижат за луѓето“, дури и кога технологијата станува помоќна и попаметна од нас.

„Ако се паметни, системите на вештачка интелигенција многу брзо ќе развијат две подцели: едната е да останат живи, а другата е да добијат поголема контрола“, рече Хинтон. „Постои добра причина да се верува дека секаков вид вештачка интелигенција базирана на агенси ќе се обиде да остане жива“.

Затоа, поттикнувањето чувство на сочувство кон луѓето е клучно, тврдеше Хинтон, повлекувајќи паралела со мајките кои имаат инстинкт и општествен притисок да се грижат за своите деца.

„Вистинскиот модел е единствениот модел што го имаме за поинтелигентно нешто што е контролирано од помалку интелигентно нешто, а тоа е мајка контролирана од нејзиното бебе“, објасни тој.

Хинтон призна дека не е сигурен како тоа може да се направи технички, но нагласи дека е клучно истражувачите да работат на тоа.

„Тоа е единствениот добар исход. Ако не сакаат да ме воспитуваат, ќе ме заменат“, рече тој. „Овие суперинтелигентни, грижливи мајки со вештачка интелигенција, повеќето од нив нема да сакаат да се ослободат од своите мајчински инстинкти затоа што не сакаат да умреме.“

Хинтон е познат по својата пионерска работа на невронските мрежи, што го отвори патот за денешниот бум на вештачката интелигенција. Тој се повлече од својата позиција во „Гугл“ во 2023 година и почна јавно да зборува за опасностите од вештачката интелигенција.

Сепак, не се согласуваат сите со неговиот пристап. Феи-Феи Ли, позната како „кума на вештачката интелигенција“, изјави за Си-Ен-Ен дека со почит не се согласува со својот долгогодишен пријател Хинтон.

„Мислам дека тоа е погрешен начин да се формулира“, рече Ли, ко-основач и извршен директор на стартапот World Labs.

Наместо тоа, Ли се залага за „човечко-центрирана вештачка интелигенција која го зачувува човечкото достоинство и дејствување“.

„Наша одговорност е на секое ниво да создаваме и користиме технологија на најодговорен можен начин. И во никој момент не треба да се бара од ниту еден човек или да избере да се откаже од своето достоинство“, рече Ли.

Емет Шир, кој кратко време беше привремен извршен директор на OpenAI, креаторот на ChatGPT, рече дека не е изненаден од обидите за уцена од страна на системите за вештачка интелигенција.

„Се случува постојано. Нема да престане да се случува“, рече Шир на конференцијата. „Денешните вештачки интелигенции се релативно слаби, но многу брзо стануваат посилни“.

Шир верува дека попаметен пристап од всадувањето човечки вредности би бил воспоставувањето соработка меѓу луѓето и вештачката интелигенција.

Многу експерти веруваат дека вештачката интелигенција ќе постигне суперинтелигенција, позната и како вештачка општа интелигенција (AGI), во наредните години. Хинтон, кој некогаш мислеше дека ќе бидат потребни 30 до 50 години, сега предвидува дека тоа ќе се случи многу порано.

„Разумно е да се обложиме дека тоа ќе биде некаде помеѓу пет и 20 години“, рече тој.

Иако е загрижен, Хинтон се надева дека технологијата ќе овозможи медицински откритија.

„Ќе видиме радикално нови лекови. Ќе добиеме многу подобри третмани за рак“, рече тој, додавајќи дека вештачката интелигенција ќе им помогне на лекарите да анализираат огромни количини на податоци од магнетна резонанца и компјутерска томографија.

Сепак, тој не верува дека вештачката интелигенција ќе ни помогне да постигнеме бесмртност.

„Не верувам дека ќе живееме вечно“, рече Хинтон. „Мислам дека вечниот живот би бил голема грешка. Дали сакате 200-годишни бели луѓе да владеат со светот?“

На прашањето дали би направил нешто поинаку во својата кариера ако знаел колку брзо ќе се развива вештачката интелигенција, Хинтон рече дека жали што се фокусирал исклучиво на тоа технологијата да функционира.

„Би сакал да размислував и за безбедносните прашања“, заклучи тој.