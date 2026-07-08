Крива Паланка добива адреналински парк – речиси е готов
Во рамки на теренската посета, градоначалникот изврши увид во завршната фаза од изградбата на Адреналинскиот парк на туристичкиот локалитет Калин Камен, уредувањето на просторот кај поранешното училиште во село Градец, како и во тековните работи за уредување на кејот на Крива Река.
Станува збор за проекти што ќе придонесат за поуреден јавен простор, нови туристички содржини и подобри услови за живот на граѓаните, истовремено создавајќи нови можности за локален развој.
„Секој проект што го започнуваме внимателно го следиме до неговата реализација. Најважно е
граѓаните да ги гледаат резултатите, затоа што развојот не се мери со ветувања, туку со сработени дела. Продолжуваме посветено да инвестираме, да работиме на терен и чекор по чекор да ја градиме Крива Паланка каква што сите ја посакуваме“, истакна градоначалникот Сашко Митовски.
Општина Крива Паланка продолжува со реализација на инвестиции во инфраструктурата,
туризмот и јавните простори, како дел од долгорочната визија за современа, функционална и
атрактивна општина, со подобри услови за живот, работа и развој.