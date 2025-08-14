Кремљ го објави распоредот за средбата меѓу Путин и Трамп на Алјаска

Кремљ денеска го потврди распоредот за очекуваната средба меѓу претседателите на Русија и САД, Владимир Путин и Доналд Трамп на Алјаска, со разговори што треба да започнат во петок околу 11:30 часот по локално време (21:30 по македонско време).

Војната на Русија против Украина ќе биде главна тема на агендата, изјави советникот за надворешна политика на Кремљ, Јуриј Ушаков.

По консултациите, Трамп и Путин ќе одржат заедничка прес-конференција.

Руската делегација, предводена од Ушаков, ќе ги вклучи министерот за надворешни работи Сергеј Лавров, министерот за одбрана Андреј Белоусов, министерот за финансии Антон Силуанов и Кирил Дмитриев, главниот преговарач на Кремљ за САД.

Средбата ќе се одржи во воената база Елмендорф-Ричардсон во Анкориџ, најголемиот град на Алјаска. Ова ќе биде прва лична средба меѓу Трамп и Путин откако Трамп ја презеде функцијата во јануари и откако Путин ја започна целосната инвазија на Украина во февруари 2022 година.

Украинскиот претседател Володимир Зеленски и неговите европски сојузници со загриженост го очекуваат исходот од средбата, поради стравувањата дека разговорите би можеле да доведат до договор за територијални отстапки за Русија, што Киев категорично го отфрла.