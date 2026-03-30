Косово испраќа војници во Газа

Косово во понеделник одобри испраќање војници во Газа како дел од меѓународните безбедносни сили како дел од иницијативата на САД по минатогодишното примирје меѓу Израел и Хамас, објави Ројтерс.

Неколку земји, вклучувајќи ги Индонезија, Мароко, Казахстан и Албанија, ветија дека ќе испратат војници за учество во Меѓународните сили за стабилизација (ISF) за одржување на мирот и поддршка на преодната администрација во Појасот Газа предводена од „Комитетот за мир“ на американскиот претседател Доналд Трамп.

Косовската влада на телевизиски емитуван министерски состанок во понеделник соопшти дека Министерството за одбрана одлучило да испрати војници во Газа откако добило покана од САД во декември.

„Подготвени сме да им помогнеме на луѓето од Газа“

„Подготвени сме да учествуваме и да им помогнеме на луѓето од Газа затоа што ние самите сме биле и сè уште сме корисници на меѓународните сили од 1999 година“, изјави премиерот Албин Курти на седница.

Владата не го откри бројот на вооружени сили што ќе одат во Појасот Газа.

Насилството продолжува по прекинот на огнот

Насилството во крајбрежната енклава продолжува, при што израелската војска уби повеќе од 680 Палестинци откако во ноември стапи на сила прекинот на огнот со милитантната група Хамас, според локалните здравствени службеници.

Повеќе од 72.000 луѓе се убиени од почетокот на војната во октомври 2023 година, според Министерството за здравство контролирано од Хамас. Косово, балканска земја со 1,6 милиони жители, е сојузник на Соединетите Американски Држави, кои ја поддржаа нејзината декларација за независност од Србија во 2008 година.