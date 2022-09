Колоната на руски бегалци кон Грузија долга 14 километри

Руските граѓани кои не сакаат да бидат мобилизрани и да бидат испратени во војната во Украина бегаат на сите можни начини од земјата. По копнен пат кон Финска, Грузија, Казахстан, Монголија. Грузија е една од најпосакуваните дестинации за Русите уште од 24 февруари кога почна иназијата. Досега таму побегнале 140.000 Руси. Со последниве настани таа бројка ќе се зголеми драстично повеќе.

На видеото можете да видите колона од автомобили долга 14 километри која чека на граничниот премин Верхни Ларс. Некои се таму веќе два дена

In the morning, a 14-kilometer-long queue formed at the Verhniy Lars border crossing point on the #Russian–#Georgian border. There were 1,715 cars in line to leave the "Great Russia". pic.twitter.com/oyNvbRHyEF

— NEXTA (@nexta_tv) September 23, 2022