Колку пати Зеленски треба да му рече благодарам на Трамп?

Колку пати претседателот на Украина, Володомир Зеленски, треба да му рече „благодарам“ на Доналд Трамп, претседател на САД, за помошта што не тој, туку Џо Бајден и ја даваше изминатите години на Украина?

Оваа дилема беше дел од интервјуто на CNN со државниот секретар на САД Марк Рубио , откако од Вашингтон протекоа нејасни сигнали што наводно ги налутило на средбата која од разговор се претвори во кавга, а која надвор беше оценета како однапред планирана „заседа“ за да дигнат раце од инволвираноста околу Украина, бидејќи лажно ветуваа дека ќе ја решат војната за 24 часа.

Според изјавата на Рубио, не било доволно што Зеленски во континуитет се заблагодаруваше на САД за помошта, туку морал тоа да го каже баш на тој состанок и баш на Трамп.

How EMBARRASSING for Trump. CNN just played clips of President Zelensky thanking the United States on multiple occasions after Trump claimed Zelensky was ungrateful. Marco Rubio had no response! It’s worth a watch. pic.twitter.com/UnaX037Xrv

Освен што од Белата куќа сакале Зеленски да се заблагодари, подоцна бараа и да се извини иако според сите оценки сценариото беше подготвено однапред.Еве како течеше конверзацијата со Рубио:

CCN:За што конкретно сакате Зеленски да се извини?

Рубио: За претворање на оваа средба во фијаско. Работата излезе од шините кога Зеленски го праша Венс „За каква дипломатија зборувате?“ Не можеш да доаѓаш тука да ни држиш предавања за тоа како дипломатијата нема да функционира, рече Рубио.

What specifically do you want Zelensky to apologize for?

Rubio: For turning this thing into a fiasco

It went off the rails when Zelensky asked VO “What kind of diplomacy are you talking about”

You don’t come here and start lecturing us on how diplomacy isn’t going to work 1/ pic.twitter.com/x88SoGfVSD

— Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) March 1, 2025