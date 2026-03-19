Колку е значаен нападот врз Рас Лафан? Најголемиот светски објект за течен природен гас снабдува Европа и Азија

Во потег што дополнително ја ескалираше војната меѓу САД и Израел со Иран, Израел во среда го нападна клучното гасно поле Јужен Парс во Иран. Иран одговори кратко потоа со напади врз енергетската инфраструктура низ Персискиот Залив, вклучувајќи го и гасниот објект во катарскиот комплекс Рас Лафан.

Комплексот Рас Лафан, кој се наоѓа околу 80 километри североисточно од Доха, е најголемиот светски производствен објект за течен природен гас (ТПГ). Тој произведува околу 20 проценти од глобалните залихи на ТПГ и игра клучна улога во балансирањето на побарувачката во Азија и Европа.

На почетокот на март, само неколку дена по почетокот на војната, Катар го суспендираше производството на ТПГ по напад во близина на објектот.

Рејчел Зиемба, виш соработник во Центарот за нова американска безбедност, изјави дека фактот што Рас Лафан веќе го запрел производството значи дека најновите напади засега нема да предизвикаат никакви непосредни дополнителни нарушувања во глобалното снабдување.

Сепак, Саад ал-Кааби, извршен директор на државната компанија „КатарЕнерџи“, изјави дека иранските напади оштетиле објекти кои сочинуваат околу 17 проценти од извозниот капацитет на компанијата и дека ќе бидат потребни помеѓу три и пет години за да се поправи.

Штетата би можела да ја наведе „КатарЕнерџи“ да прогласи виша сила и привремено да ги суспендира долгорочните договори за снабдување со течен природен гас (ЛНГ) до пет години, вклучувајќи ги испораките до Италија, Белгија, Јужна Кореја и Кина.

Ал-Кааби додаде дека оштетената инфраструктура вреди околу 26 милијарди долари.