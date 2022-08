Колдплеј  и Наталија Имбруља ја почестија Оливија Њутн-Џон со песна од „Grease“ (видео)

САД- Колдплеј моментално е на нивната светска турнеја Music of Spheres и поканија изненадувачки гости за да и оддадат почит на покојната Оливија Њутн-Џон.

Пејачката/актерката почина на 8 август 2022 година, на 73-годишна возраст поради постојана битка со ракот на дојка.

Британскиот поп-рок бенд свиреше на стадионот Вембли на 16 август, каде што ги пречека Наталија Имбурља и Џејкоб Колиер на сцената за да ја отпеат „Summer Nights’“ од филмот „Grease“ од 1975 година, во изведба на Њутн-Џон која глумеше во филмот.

За да и оддаде почит, Имбруља го отпеа делот на покојната актерка, додека Крис Мартин го презеде делот на Џон Траволта, кој го играше нејзиниот дечко, Дени Зуко. Колиер ги придружуваше двајцата , како вокална придружба и на пијано.

Толпата навиваше за пејачите пред да почнат да ја свират песната, а набргу потоа стадионот кој полни 90.000 луѓе пееше во дует со Мартин и Имбруља, предизвикувајќи нешто што изгледаше како магичен момент во историјата.

За време на турнејата на бендот во Атланта во јуни, тие ја пречекаа Кели Роланд на сцената за да ја изведат хит песната на Дестинис Чајлд, „Independent Women Part 1“.

Потоа, бендот имаше две концерти на Метлајф стадионот во Њу Џерси, каде што ги изненадија фановите со Кајли Миног додека ја пееја нејзината мелодија „Can’t Get You Out of My Head“.

Втората вечер, бендот го изведе Брус Спрингстин од Њу Џерси да свири изведба на „Working on a Dream“ и „Dancing in the Dark“.

Колдплеј моментално е на делот од нивната турнеја во Велика Британија, која ќе заврши во Глазгов, Шкотска, на 24 август. Бендот ќе заврши во Јужна Америка во ноември.