Кој е новинарот што го праша Зеленски зошто не облекол одело?

Дописникот од Белата куќа, Брајан Глен, го критикуваше украинскиот претседател Володимир Зеленски затоа што не носел костум во Овалната соба по напната средба меѓу претседателот на Украина и администрацијата на Трамп.

Непосредно пред претседателот Доналд Трамп и Зеленски да имаат експлозивна размена во Белата куќа, Глен, про-Трамп-новинар кој претходно работеше за Right Side Broadcasting, му порача на Зеленски дека покажува непочитување кон Овалната канцеларија со тоа што не носел костум за време на посетата.

Трамп и потпретседателот Џеј-Ди Венс беа забележливо насмеани додека Глен го критикуваше Зеленски за неговата облека, додека државниот секретар Марко Рубио можеше да се види со сериозен израз.Претходно на оваа бизарна епизида од шоу водителствоти на Трамп, претседателот му рече на Зеленски дека „му се допаѓа облеката што ја носи“.

Zelensky is mocked for not wearing a suit

– Macron & Starmer went to Washington to get the US entangled in the war, and to warm up Trump for Zelensky. Instead, Zelensky was scolded, humiliated and insulted

– Washington’s ambiguity toward Zelensky is definitely over pic.twitter.com/Q1x92lAn61

— Glenn Diesen (@Glenn_Diesen) February 28, 2025