Форбс ја објави својата годишна листа на најплатени забавувачи со долго познати рок ѕвезди кои го преземаат водството на топ 10 заедно со неколку актери, режисери и многу повеќе. Бед Бани е за прв пат е на листата, според Форбс, а Свифт беше единствената жена што се најде во топ 10.

Вкупно, групата заработила околу 1,35 милијарди долари минатата година, според Форбс, што е помалку од половина од она што го направија топ 10 комбинирани забавувачи во 2021 година. Џеј Зи и Брус Спрингстин беа меѓу ѕвездите вклучени на минатогодишната листа.

Тејлор Свифт: Дефинитивно рангирани 75 најдобри стихови, вклучувајќи го и „Midnights“.

Кој е на листата на најплатени забавувачи на Форбс?

Џенезис (230 милиони долари): Рок групата го зазеде местото бр. 1 откако ги продадоа своите музички права за сума од 300 милиони долари, правејќи конечен приход од 230 милиони долари, вклучувајќи ги заработката од турнејата и авторските права.

Стинг (210 милиони долари): Фронтменот на „Полис“ Стинг исто така го продаде целиот свој музички каталог за 300 милиони долари пред хонорарите.

Тајлер Пери (175 милиони долари): Пери земал приход од различни потфати, вклучително и неговите BET емисии ТВ-емисии и продукциски многу во Атланта. Тоа е негова втора година на листата на Форбс и тој е единствениот милијардер на листата за 2022 година.

Мет Стоун и Треј Паркер (160 милиони долари): Двојката зад „Саут парк“ беше на листата на Форбс втора година по ред со приходи од шестгодишен договор со Парамаунт од 935 милиони долари, наследен договор на HBO Max и нивниот мјузикл. Книга на Мормон“.

Мет Гронинг и Џејмс Ел. како дел од аквизицијата на компанијата Fox.

Бред Пит (100 милиони долари): Пит заработил малку кеш од неговите филмови во 2022 година, но најголемиот дел од приходите ги земал од продажбата на неговата продукциска куќа План Б. Се проценува дека тој го продал планот Б за 113 милиони долари по хонорарите.

Ролинг Стоунс (98 милиони долари): Ролинг Стоунс заработи само 100 милиони долари со годината која вклучуваше турнеја со заработка од 135 милиони долари и авторски права.

Џејмс Камерон (95 милиони долари): Блиску зад Стоунс, режисерот имаше банер година со објавувањето на „Avatar: The Way of Water“, кој е неговиот трет филм меѓу филмовите со најголема заработка на сите времиња – „Титаник“ и „Аватар: Патот на водата “ се другите два филма.

Тејлор Свифт (92 милиони долари): Актуелната кралица на попот заработи 92 милиони долари од стримови, продажба на физички записи и дигитални преземања, меѓу другите фактори.

Bad Bunny (88 милиони долари): Порториканската ѕвезда заработи 400 милиони долари од продажба на билети за две турнеи .

Форбс соопшти дека неговата листа со најплатени забавувачи е формирана од заработката пред оданочување и ги земала предвид таксите за репрезентација. Публикацијата ја базираше својата листа на Nielsen BookScan, Pollstar, IMDBPro, Luminate, Variety Insights и интервјуа со експерти, меѓу другите.