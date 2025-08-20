Кога Трамп смета површина: Ги изедначи Крим и Тексас, не можеше да биде подалеку од вистината

Претседателот на Соединетите Американски Држави, Доналд Трамп, повторно го привлече вниманието на јавноста со провокативни изјави, споредувајќи го украинскиот Крим со американската држава Тексас и обвинувајќи го поранешниот претседател Барак Обама за наводно „предавање“ на полуостровот на Русија во 2014 година.

Трамп тврдеше дека доколку направел таков потег додека бил претседател, тоа ќе предизвикало голема меѓународна криза што ќе доминирала во светските вести со децении.

Зборувајќи во „Шоуто на Марк Левин“, Трамп дополнително го разјасни својот став, алудирајќи дека неговите одлуки и политики би можеле да го променат текот на кримската криза. Кога станува збор за големината и важноста на полуостровот, Трамп изјави дека Крим е споредлив по големина со Тексас – најголемата американска федерална држава позната по својата огромна територија и стратешко значење.

Тој го изрази своето восхитување од убавината и географската локација на Крим во близина на Црното Море, нагласувајќи ја неговата интегрална улога во Украина.

Сепак, фактите и правните аспекти ги оспоруваат неговите тврдења. Крим има површина од приближно 26.860 квадратни километри, додека Тексас зафаќа повеќе од 695.000 квадратни километри – речиси 26 пати поголема површина. Вкупната територија на Украина зафаќа околу 603.600 квадратни километри, што исто така е помала од Тексас.