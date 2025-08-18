Книжевна вечер со бугарско-британската авторка Капка Касабова в среда во „Буква“

18/08/2025 11:59

На 20 август (среда) од 20 часот во кафе-книжарницата Буква ќе се одржи „Книжевна средба со Капка Касабова“ во организација на Или-Или, нејзиниот издавач на македонските изданија.

Низ разговор со авторката, творештвото на Касабова, со фокус на двете книги преведени на македонски, „Кон езерото“ и „Граница“, ќе го претстават Ана Витанова Рингачева и Александар Маџаровски а за преведувачките предизвици на нејзините дела ќе зборува Бранислав Мирчевски.

Оваа вечер ќе биде ретка можност за нашите читатели да се запознаат  со бугарско-британската авторка чии книги се преведени на многу јазици и за кои Касабова е добитничка на бројни награди и признанија.

ГРАНИЦА е документарно-поетски патопис низ балканскиот граничен појас меѓу Бугарија, Турција и Грција – простор обременет со историја, миграции и скриени приказни. Касабова се нурнува во митологијата, политиката и судбините на луѓето кои живеат во овие гранични зони, откривајќи еден свет кој е истовремено суров и магичен.

КОН ЕЗЕРОТО продолжува во сличен дух, но се фокусира на Охридското Езеро и Преспанското Езеро – региони каде што се испреплетуваат природата, меморијата и историјата. Книгата е интимно патување на авторката низ земјите и луѓето околу езерата, вклучувајќи и нејзино лично семејно минато.

Со книгите ЕЛИКСИР и АНИМА Капка Касабова ја заокружи т.н. Балканска тетралогија. Издавачот Или-Или и овие две книги ќе ги објави на македонски јазик.

Капка Касабова е родена во Софија, израсната во Нов Зеланд, а живее во Шкотска. Пишува на англиски јазик и нејзините дела се преведени на повеќе од 20 јазици. Позната е по уникатниот стил кој ги спојува патописот, мемоарот, историјата и поезијата. Добитничка е на бројни меѓународни награди, меѓу кои и Nicolas Bouvier Prize, British Academy Book Prize for Global Cultural Understanding, Highland Book Prize, Saltire Society Scottish Book of the Year, Edward Stanford Dolman Travel Book of the Year.

 

