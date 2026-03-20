Ќерката на Ким фотографирана како вози тенк

Ќерката на севернокорејскиот лидер Ким Џонг Ун е видена како вози тенк, а нејзиниот татко седи зад неа, според фотографиите објавени од државната новинска агенција на Северна Кореја KCNA во петокот, а аналитичарите шпекулираат дека таа би можела да биде негова наследничка.

Ќерката на Ким, позната како Џу Ае и за која се верува дека има околу 13 години, во последните месеци сè повеќе се гледа во јавноста со својот татко.

Најновите фотографии ја покажуваат како вози тенк, а нејзиниот насмеан татко се потпира на куполата зад неа и тројца униформирани воени офицери седат на трупот на возилото.

Порано овој месец, таа беше видена како пука со пушка на стрелиште, а еднаш беше фотографирана и како пука со пиштол.

Северна Кореја официјално не го потврди нејзиното име или возраст.

Во четврток, Ким надгледуваше вежба со нов тип тенк, каде што беа демонстрирани супериорни офанзивни и одбранбени способности против беспилотни летала и противоклопни ракети, според извештајот на новинската агенција KCNA.

Во последниве години, севернокорејскиот лидер се залага за модернизација на конвенционалното оружје на земјата, вклучувајќи ги и тактичките балистички ракети, и развој на стратешки арсенал што вклучува балистички ракети со долг дострел и нуклеарно оружје.