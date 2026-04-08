Ќе се изненадите што јадел синот на Трамп во Бања Лука (не се ќебапи, ниту бурек)

Бања Лука – Доналд Трамп помладиот, најстариот син на американскиот претседател Доналд Трамп, вчера ја посети Бања Лука. Тој ја донесе со себе и својата свршеница, богатата припадничка од високото друштво, Бетина Андерсон.

Со зголемени безбедносни мерки, Трамп помладиот пристигна во Бања Лука со приватен авион директно од САД, а потоа се упати кон центарот на градот, каде што беше главен говорник на состанокот со локални бизнисмени и политичари од Република Српска.

Средбата беше организирана во седиштето на градската администрација на Бања Лука, а во првиот ред беа лидерот на владејачката партија во тој ентитет, Милорад Додик, и неговите најблиски соработници и коалициски партнери.

По панел-дискусијата одржана во Бански Двор, Доналд Трамп помладиот го посети семејниот имот на Милорад Додик во Бакинци во близина на Лакташи, а потоа ручаше во ресторанот во Бања Лука. Судејќи според објавеното видео, менито вклучуваше суши, бао лепчиња и такос, кои, според прегледите, се меѓу најпопуларните јадења што се нудат. „

„Ресторанот „Со“ беше домаќин на американската делегација и на г-дин Доналд Трамп помладиот. Голема чест ни е што сме препознаени како место кое може да ги исполни највисоките стандарди на светското гостопримство. Горди сме што ја заокруживме нашата долгогодишна традиција во гостопримството со уште една посета на високо ниво. Благодарност до целиот тим кој придонесе денешниот ден да помине беспрекорно“, се пофалија тие на социјалните мрежи.