Ќе поскапат ли лековите поради новите правила на ЕУ?

Новите правила за прочистување на отпадните води отвораат дебата меѓу заштитата на животната средина и достапноста на евтините лекови.

Новата европска директива за прочистување на комуналните отпадни води отвора жестока дебата меѓу фармацевтската индустрија и научната заедница: како да се заштитат водите од остатоци од лекови, без притоа да се загрози достапноста на евтините генерички терапии.

Според новиот модел, фармацевтската и козметичката индустрија би требало да покриваат најмалку 80 проценти од трошоците за дополнителен, квартарен степен на прочистување на отпадните води, со кој се отстрануваат микрозагадувачи што класичните системи не можат да ги отстранат. Во оваа група влегуваат и остатоци од лекови.

Фармацевтските компании предупредуваат дека најпогодени би можеле да бидат генеричките лекови, кои сочинуваат околу 70 проценти од терапиите во Европа, но носат помал дел од вкупната потрошувачка за лекови. Поради ниските маржи и регулираните цени, индустријата тврди дека новите трошоци тешко би можеле да се апсорбираат без поскапувања или повлекување на дел од терапиите од пазарот.

Како пример се наведува метформинот, широко користен лек за дијабетес, за кој здружението Medicines for Europe проценува дека цената по кутија би можела да порасне и до 800 проценти. Производителите предупредуваат и на можен ризик од недостиг на лекови, ако дел од компаниите се повлечат од производството поради неисплатливост.

Од друга страна, научниците предупредуваат дека фармацевтското загадување не е само еколошки, туку и јавноздравствен проблем. Остатоците од антибиотици во отпадните води можат да придонесат кон развој на антимикробна резистенција, бидејќи и многу ниски концентрации можат да влијаат врз бактериите и да го поттикнат ширењето на отпорност.

Токму затоа дел од експертите сметаат дека дополнителното прочистување не треба да се одложува, туку да се спроведе како неопходна мерка за заштита на водните екосистеми и јавното здравје. Прашањето, сепак, останува како Европа ќе ја балансира зелената регулатива со стабилното снабдување со достапни лекови.