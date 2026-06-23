Кит Ричардс вели дека „Ролингстоунс“ можеби нема повторно да одат на турнеја

Лос Анџелес – Кит Ричардс не е сигурен дека е подготвен за идните турнеи на „Ролингстоунс,“ но тоа не значи дека бендот нема повторно да свири во живо. Со новиот албум на бендот, Foreign Tongues, кој треба да излезе на 10 јули, гитаристот на Стоунс ја покрена идејата бендот да свири резиденцијални настапи во ново интервју за Uncut.

„Не знам дали се можни турнеи“, изјави 82-годишниот Ричардс за списанието. „Патувањето е тоа што те одзема од себе. Но, ја гледам можноста да направиме резиденцијална турнеја некаде. Каде и да е, Лондон, Њујорк, Париз, било каде. Ќе свирам во Рим! Но, не гледам зошто не би можеле да организираат неколку концерти заедно во нов формат.“

Дали Ричардс е сè уште возбуден за Стоунс? „Да, ќе биде возбудливо сè додека нешто во мене не каже: „Тоа е тоа“, рече тој. „Обожавам да работам со момците. Мислам, што ќе правам?“

„Стоунси“ последен пат имаа турнеја во 2024 година, свирејќи на северноамерикански концерти заедно со „Хакни Дајмондс“. Во мај, Ричардс изјави за „Асошиејтед Прес“ дека бендот би можел „да разговара следната година“ за турнеја. Кон крајот на 2025 година, откако првпат се појавија извештаи во британскиот таблоид „Сан“ дека Ричардс не е подготвен да се посвети на настап на стадиони во Велика Британија и Европа, портпаролот потврди дека тие планови се одложени.

Мик Џегер е позаинтересиран. „Апсолутно би сакал“, неодамна изјави Џегер за „Сандеј Тудеј“, „па се надевам дека ќе го направам тоа што е можно поскоро“.

Во меѓувреме, „Стоунси“ се префрлаат на подкастинг – некако. Серија од шест дела за создавањето на нивниот нов албум, „Speaking in Tongues“ (да не се меша со албумот „Talking Heads“, започнува на 25 јуни, со нови епизоди објавени неделно. Нора Џонс раскажува, а шоуто е изградено околу нови интервјуа со Џегер, Ричардс и Рони Вуд, заедно со студиски снимки и необјавени песни од сесиите. Продуцентот Ендру Ват, Роберт Смит од „Кјур“, Стив Винвуд и изведувачот на песните Натаниел Мери Квин, исто така, учествуваат.

„Стоунс“ го снимија албумот „Foreign Tongues“ за помалку од еден месец во „Метрополис Студиос“ во западен Лондон, поранешна електрана. „Беа многу интензивни неколку недели“, рече Џегер во изјава кога беше најавен албумот, додавајќи дека малата просторија за живеење им помагала на свирачите да се надополнуваат. Вуд рече дека бендот често добивал песна на првото снимање. Албумот вклучува изведба на покојниот тапанар Чарли Вотс, од една од неговите последни студиски сесии. Некои песни на „Хакни Дајмондс“ доаѓаат од истите датуми.

„Foreign Tongues“ содржи 14 песни, со гостувања од Пол Мекартни, Винвуд, Роберт Смит и Чед Смит од „Ред Хот Чили Пеперс“, заедно со редовните соработници на „Стоунс“ Дарил Џонс, Мет Клифорд и Стив Џордан. Албумот вклучува преработка на песната „You Know I’m No Good“ од Ејми Вајнхаус.

Бендот започна да го промовира албумот во април со објавување на „Rough and Twisted“ како ограничен винил сингл под името „Cockroaches“. „In the Stars“ следеше во мај, со видео во кое се појавува актерката Одеса А’зион и дигитално дестарирани снимки од групата. Третиот сингл, „Jealous Lover“, треба да биде објавен на 26 јуни.